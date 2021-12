"Synodalność. Koniec Kościoła jaki znamy?". Ważna broszura Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi

„Niewielu wiernych w Polsce zwróciło uwagę, że na zapleczu codziennych spraw Kościoła prowadzony jest nie mający precedensu w dotychczasowej historii proces synodalny. Od października 2021 r. każda diecezja ma zapytać wiernych o ich zdanie na temat Kościoła. Tłumów chętnych do udziału w Synodzie nie ma, a tę swoistą pustkę chcą wykorzystać do realizacji własnych celów iście rewolucyjne grupy. Wszystkie te zagrożenia precyzyjnie naświetla najnowsza broszura „Synodalność. Koniec Kościoła jaki znamy?”. Gorąco zachęcamy do jej pobrania i uważnej lektury” – piszą autorzy opracowania.

W sobotę 9 października 2021 roku w Rzymie rozpoczął się nowy Synod Biskupów. Jego hasło brzmi: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”.

Jak powiedział przy okazji otwarcia papież Franciszek, cytując o. Yvesa Congara OP, „nie potrzebujemy tworzyć nowego Kościoła, potrzebujemy stworzyć odmienny Kościół”. „Synodalność” polega na przeprowadzaniu przez papieża i biskupów szerokich „konsultacji”.

Synod o synodalności

Także w Polsce w większości diecezji prowadzone są przez biskupów i ich delegatów takowe konsultacje z wiernymi. Nie ma jednej reguły, poszczególne diecezje realizują to wedle własnych pomysłów. Mało kto wie jednak, czym tak naprawdę jest synodalność, skąd wzięła się idea obecnego procesu oraz dokąd on zmierza; niejasne są też zasady rządzące konsultacjami. Te i wiele innych wątpliwości rozwiera broszura wydana przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi.

„Synodalność. Koniec Kościoła jaki znamy?” to unikatowe w skali Polski i świata opracowanie na temat, jaki dotyka już niemal wszystkich katolików. W broszurze wydanej przez Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi otrzymujemy historię idei synodalnej i cele, do których proces zmierza.

Stowarzyszenie zachęca do dokładnego zapoznania się z treścią broszury. „Warto także rozeznać się co do zasad i terminów realizacji procesu synodalnego w Państwa diecezji. Są to kwestie, o których najczęściej milczą główne media katolickie, nie wspominając o portalach bądź telewizjach głównego nurtu” – informuje.

Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi przekazało broszury

Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi poinformowało, że broszura trafiła już do ponad 20 tysięcy kapłanów w całej Polsce. „Do Stowarzyszenia napływają liczne głosy świadczące o tym, że pozycja ta okazuje się ogromną pomocą w prowadzeniu procesu synodalnego w parafiach i diecezjach” – napisano.

