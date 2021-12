Czas, by porzucić ten świat

Mówiąc szczerze, mam nadzieję, że nie siedzą Państwo teraz przed ekranem laptopa czy telefonu, ale oddają się zupełnie innym sprawom. Jeśli nawet nikt nie przeczyta dziś tych słów będę mógł to przyjąć z radością.

Gdy przybywa do nas odwieczny Syn Boży, odwróćmy na chwilę głowy od spraw tego świata, uciekniemy przed szumem informacji i kłamstw do Boga. Do tego, który jest, który był i który przychodzi, jak mówi tekst liturgii Mszy. Ostatecznie wszystkie sprawy, o które zabiegamy każdego dnia, przeminą, utracą znaczenie i zostaną zapomniane.