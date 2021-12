Biskup z Peru: Chrystus nie był kapłanem i nie złożył ofiary. "Umarł jako świecki"

Pisaliśmy już o metropolicie peruwiańskiej Limy, który jakiś czas temu ogłosił pomysł usunięcia osób duchownych z funkcji proboszczów i zastąpienia ich świeckimi. Abp Carlos Castillo Mattasoglio tym razem postanowił zszokować wiernych jeszcze bardziej, kiedy ogłosił w przedświątecznym kazaniu, że „Jezus nie umiera składając ofiarę holokaustu, Jezus umiera zamordowany jako świecki”. Jak zwraca uwagę Catholic News Agency, kontrowersyjny hierarcha wciąż nie wytłumaczył się ze swoich słów.

„Jezus umiera jako świecki”, czyli obsesja na punkcie laikatu

Mattasoglio, który znany jest również z „wystawienia” figury pogańskiego bożka Pachamamy w swojej katedrze, ujawnia daleko idącą obsesję na punkcie roli laikatu w Kościele. We wspomnianej homilii stwierdził on, że Pan Bóg celowo chciał poniżyć stan kapłański, a wywyższyć świeckich i dlatego zaszczyt powitania Zbawiciela po narodzeniu w Betlejem przypadł właśnie świeckim, a nie kapłanom.

- A Jezus nie umiera składając ofiarę holokaustu, Jezus umiera zamordowany jako świecki, na co postanawia nie odpowiadać z zemsty i przyjmuje krzyż, aby dać nam znak życia. (...) I umiera jako świecki, który daje nadzieję ludzkości, umiera jako istota ludzka, tak jak wy wszyscy tutaj obecni, my też, ponieważ nie możemy być kapłanami bez ochrzczenia się najpierw jako świeccy – mówił metropolita Limy.

Purpurat przy okazji zwrócił się do podległego mu duchowieństwa z zachętą od odniesienia jego osobliwych nauk do siebie. „Mówię to również do naszych obecnych tu współbraci kapłanów. Jesteśmy sługami Ludu Bożego, aby z was [ludzi] wyłonił się ktoś, kto jest nadzieją, tak jak Jezus jest nadzieją” – przekonywał.

Poglądy abp. Mattasoglio a nauka Kościoła katolickiego

Poglądy abp. Carlosa Castillo Mattasoglio stoją w oczywistej sprzeczności z nauką Pisma Świętego i Tradycji, które mówią o Chrystusie jako Najwyższym Kapłanie, którego ofiara na krzyżu odkupiła grzechy ludzkości i jest każdorazowo powtarzana na ołtarzu podczas Mszy Świętej przez kapłana, który działa „w osobie Chrystusa” właśnie jako Najwyższego Kapłana. W Katechizmie Kościoła katolickiego czytamy:

1544 Wszystkie zapowiedzi kapłaństwa w Starym Przymierzu znajdują swoje wypełnienie w Chrystusie Jezusie, „jedynym Pośredniku między Bogiem a ludźmi” (1 Tm 2, 5). Melchizedek, „kapłan Boga Najwyższego” (Rdz 14, 18), jest uważany przez Tradycję chrześcijańską za zapowiedź kapłaństwa Chrystusa, jedynego „arcykapłana na wzór Melchizedeka” (Hbr 5, 10; 6, 20), „świętego, niewinnego, nieskalanego” (Hbr 7, 26), który „jedną… ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani” (Hbr 10,14), to znaczy jedyną ofiarą swego Krzyża.

1545 Odkupieńcza ofiara Chrystusa jest jedyna, wypełniona raz na zawsze, a jednak uobecnia się w Ofierze eucharystycznej Kościoła. To samo dotyczy 1367 jedynego kapłaństwa Chrystusa; uobecnia się ono przez kapłaństwo służebne, nie pomniejszając jedyności kapłaństwa Chrystusa: „Dlatego sam Chrystus jest prawdziwym kapłanem, a inni są tylko Jego sługami”.

Na kolejny eksces peruwiańskiego biskupa nie zareagował papież Franciszek, który odpowiada nota bene za jego wyświęcenie i powołanie na urząd metropolity Limy.

