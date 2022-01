Raport: Katolickie szkoły i uniwersytety powiązane z przemysłem aborcyjnym

Organizacja Studens for Life („studenci dla życia”) opublikowała raport za rok 2020, w którym prezentuje dane na temat powiązań placówek edukacyjnych deklarujących się jako katolickie z gigantem aborcyjnym Planned Parenthood.

„Kiedy katolickie instytucje szkolnictwa wyższego publicznie łączą się z Planned Parenthood pomimo jasnego nauczania Kościoła na temat poważnego zła aborcji, wierni studenci i absolwenci powinni zwrócić na to uwagę” – zauważa Lauretta Brown na łamach portalu National Catholic Register.

Katolickie szkoły promują aborcję

Jak wynika z raportu, największy dostawca aborcji w USA rozciąga swoje wpływy nie tylko w środowiskach lewicowych, ale także w tych nominalnie katolickich. Spośród 237 szkół aż 22 posiadały powiązania z przemysłem aborcyjnym. Organizacja Planned Parenthood odpowiada za śmierć milionów amerykańskich dzieci na przestrzeni lat, a w samym ubiegłym roku w jej „klinikach” uśmiercono ich 354871.

Formy wsparcia dla giganta aborcyjnego obejmują kierowanie uczniów na staże oraz różne formy reklamy i partnerstwa. Jak podkreśla Lauren Enriquez ze Students for Life, celem akcji jest uwrażliwienie katolickich uczniów, a szczególnie rodziców płacących czesne, że w niektórych szkołach – pomimo katolickich afiliacji – wspieranie zbrodniczego procederu aborcji pozostaje na porządku dziennym.

Planned Parenthood jako partner i źródło wiedzy

I tak Trinity Washington University w Waszyngtonie odsyła na swej stronie internetowej do strony Planned Parenthood jako wiarygodnego źródła na temat „zdrowia kobiet”. Jeszcze dalej idzie St. Michael's College w Vermont, który oferuje swoim uczniom dostęp do „usług” aborcyjnego molocha, w tym dotyczących antykoncepcji. Kolejny przykład to Sacred Heart University (Uniwersytet Najświętszego Serca) w Connecticut, który kieruje studentów kierunku zdrowie publiczne na praktyki do Planned Parenthood. Inna placówka, Uniwersytet św. Józefa w Pensylwanii, odsyła użytkowników swojej strony internetowej do Planned Parenthood jako źródła zasobów wiedzy na temat „osób LGBTQ”.

Działacze Students for Life kontaktowali się ze wszystkimi szkołami przed opublikowaniem raportu, wnioskując o zerwanie więzów z Planned Parenthood. Jak podają organizatorzy, akcja nagłaśniania powiązań z przemysłem aborcyjnym przyniosła wymierne skutki, ponieważ jedynie 7 placówek zdecydowało się na utrzymanie tej współpracy.

