50 lat "posługi" LGBT. Papież Franciszek chwali zakonnicę z dysydenckiego ruchu

Franciszek kontynuuje akty „cichej rehabilitacji” organizacji New Ways Ministry, której celem jest doprowadzenie do zmiany nauczania Kościoła odnośnie grzeszności aktów homoseksualnych. Urzędujący papież skierował list do współzałożycielki ruchu, siostry Jeanine Gramick, dziękując jej za „50 lat służby”.

New Ways Ministry spotkało się z oficjalną dezaprobatą Kongregacji Nauki Wiary za pontyfikatu Jana Pawła II w 2009 roku. Negatywna ocena została powtórzona przez amerykański episkopat w roku 2010, kiedy stwierdzono, że organizacja nie reprezentuje stanowiska Kościoła w sprawie ideologii LGBT. Dysydencki ruch zrzeszający duchownych i świeckich nadal funkcjonował przez lata pomimo napomnień ze strony hierarchii.

„Boży styl” lobbingu LGBT

Gest papieża Franciszka spotkał się z uznaniem ze strony modernistycznego czasopisma jezuickiego America. „Jako kolejny znak poparcia dla katolików LGBT i tych, którzy działają w ich imieniu, papież Franciszek wysłał 10 grudnia odręczny list do Jeannine Gramick SL, współzałożycielki katolickiego apostolatu New Ways Ministry. Siostra Gramick świętuje 50 lat pracy z osobami LGBT i ich rzecznictwa. Zwracając uwagę na jej rocznicę jako powód swojego listu, papież pogratulował jej po hiszpańsku «50 lat bliskości, współczucia i czułości» w posłudze, którą określił jako prowadzoną «w Bożym stylu»” – czytamy.

Sformułowanie o „Bożym stylu” w odniesieniu do „duszpasterstwa” LGBT nie pojawia się po raz pierwszy u Franciszka. Tych samych słów użył on do pochwalenia działalności najbardziej znanego lobbysty ideologii homoseksualno-genderowej w Kościele, jezuity Jamesa Martina. W liście do s. Jeanine papież pisze:

Twój list przypomniał mi o „stylu” Boga… Bóg ma swój własny styl komunikowania się z nami. I moglibyśmy podsumować ten styl trzema słowami: bliskość, współczucie, czułość. I myślę o twoich 50 latach posługi, które były 50 latami tego „stylu Bożego”, 50 lat bliskości, współczucia i czułości. Nie bałaś się „bliskości”, a zbliżając się, robiłaś to „współcierpiąc” i nikogo nie potępiając, ale z „czułością” siostry i matki. Dziękuję Ci, Siostro Jeannine, za całą Twoją bliskość, współczucie i czułość.

Kampania papieża Franciszka na rzecz ideologii LGBT

„Papież Franciszek wielokrotnie gratulował zakonnikom i zakonnicom oraz innym osobom, które starają się obalić nauczanie Kościoła dotyczące homoseksualizmu i transpłciowości” – przypomina Doug Mainwaring na łamach LifeSiteNews.

W 2020 roku list od papieża Franciszka otrzymała Mónica Astorga Cremona, słynąca w Argentynie jako „trans zakonnica”. Siostra jest założycielką sieci lokali mieszkalnych dla „kobiet transpłciowych” (mężczyzn podających się za kobiety) i ich partnerów. „Droga Moniko, Bóg, który nie poszedł do seminarium ani nie studiował teologii, odpłaci ci obficie. Modlę się za ciebie i twoje dziewczyny” – napisał Wikariusz Chrystusa, określając mężczyzn „dziewczynami”.

Niedawno podobny wyraz uznania otrzymał także niejaki Michael O'Loughlin, redaktor czasopisma America określający się jako „gejowski katolicki dziennikarz”. O korespondencji pomiędzy papieżem i O'Loughlinem pisał James Martin: „Papież Franciszek napisał list do mojego przyjaciela Mike'a O'Loughlina, jawnego geja, chwaląc jego książkę o katolikach służących gejom i innym podczas kryzysu HIV/AIDS w latach 80-tych. Kolejny ważny krok w dotarciu Papieża do osób LGBTQ”.

Informowaliśmy również o dwóch listach, jakie w maju i czerwcu ubiegłego roku papież Franciszek skierował do obecnego dyrektora New Ways Ministry, chwaląc jego „postawę pasterskiej bliskości”. W żadnym z tych listów nie pojawia się ani słowo na temat pomocy w przezwyciężeniu zaburzeń orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. O nauce Kościoła w tej kwestii papież również nie wspomina.

Czytaj też:

Mea culpa za usunięcie linku. "Synodalność" i kościelne lobby LGBTCzytaj też:

"Nie czciłbym Boga, który jest homofobem". Papież Franciszek żegna Desmonda TutuCzytaj też:

Afrykański ksiądz: Papież Franciszek stawia etykę sytuacyjną ponad moralność