Marsz Życia w Chicago: Liberalny kardynał wygwizdany za słowa o maskach

Niedzielna pokojowa manifestacja stała się areną niespodziewanych emocji, gdy pojawił się na niej okryty złą sławą arcybiskup Chicago, liberalny kardynał Blase Cupich. Hierarcha wyszedł na scenę z twarzą zakrytą maską, witając się słowami „cześć wszystkim, jak się macie”. Po czym zwrócił się do tych uczestników, którzy również przyszli zamaskowani.

- Wiecie, przybywamy tutaj w tych dniach pandemii, kiedy życie jest zagrożone. I tak się cieszę, że widzę wielu z was noszących maski. Mam nadzieję, że ciągle szukacie sposobów, jakimi możemy zakończyć tę pandemię poprzez promowanie życia. To naprawdę ważne – powiedział Cupich, na co dały się słyszeć głosy sprzeciwu z tłumu.

Kard. Cupich: Wiem, kim jesteście

„Teraz wiem, kim jesteście, są tutaj tacy, którzy nie szanują nienarodzonych, a to jest bardzo złe. Ale pozwólcie mi mówić, pozwólcie mi mówić” – powiedział metropolita. Pod koniec przemówienia okrzyki i gwizdy wzmogły się, na co kard. Cupich odpowiedział: „Teraz ci ludzie nie pozwalają mi mówić, ponieważ nie są tutaj, aby szanować nienarodzonych. Nie są tutaj, aby szanować was”.

Kard. Blase Cupich, który na niedzielnym wiecu wygłosił apologię prawnej ochrony życia poczętego, zasłynął m. in. z otwartego sprzeciwu wobec amerykańskiego episkopatu, który po wybraniu Joe Bidena wyraził wątpliwości w kwestii proaborcyjnych poglądów nowego prezydenta. Modernistyczny hierarcha ubolewał, gdy Kongregacja Nauki Wiary orzekła, iż kaplani katoliccy nie mają prawa błogosławić związków „osób LGBT”.

Niewyjaśniony skandal na Mszy kard. Cupicha

W sierpniu ubiegłego roku Cupich wywołał szeroko komentowany skandal, gdy podczas odprawianej przez niego Mszy Komunię Świętą przyjęła burmistrz Chicago, Lori Lightfoot – aborcjonistka, zadeklarowana czynna lesbijka żyjąca w „małżeństwie” ze swoją partnerką i protestantka. Ku zgorszeniu diecezjan i katolickiej opinii publicznej kardynał nigdy nie wytłumaczył się z tej sytuacji.

Blase Cupich otrzymał paliusz kardynalski z rąk Franciszka i pozostaje w bliskich relacjach z urzędującym papieżem.

Czytaj też:

"Odrodzenie eucharystyczne" w Chicago. Metropolita ogranicza tradycyjną Mszę ŚwiętąCzytaj też:

Kard. Cupich: Konieczność szczepień to "autentyczne moralne nauczanie Kościoła"Czytaj też:

"Modernizm jest herezją!" - protest przeciwko lewicowym księżom