Włochy: Biskup zakazał niezaszczepionym księżom rozdawać Komunię Świętą

Komunii Świętej w diecezji Teano-Calvi, położonej na terenie metropolii Neapolu, będą mogli udzielać wyłącznie księża, którzy poddali się szczepieniu przeciw COVID-19. To samo postanowienie dotyczy tzw. świeckich szafarzy, którym ordynariusz diecezji dozwala rozdawać Komunię, co jest dość powszechną praktyką we Włoszech.

Segregacja sanitarna na podstawie umowy pomiędzy rządem i episkopatem

Decyzję taką podjął bp Giacomo Cirulli, który wydał w tej sprawie oświadczenie za pośrednictwem diecezjalnej strony internetowej. „Zachęcam was odtąd do poszanowania i zapewnienia rygorystycznego przestrzegania środków profilaktycznych i higienicznych w celu powstrzymania pandemii w naszych Kościołach (...) zgodnie z postanowieniami Protokołu między rządem włoskim a Konferencją Episkopatu Włoch” – pisał.

Jak dodał hierarcha, szczególnie ważne jest w jego opinii zachowanie „dystansu społecznego” pomiędzy wiernymi, którzy przychodzą do kościołów na nabożeństwa. „Zabraniam rozdawania Eucharystii kapłanom, diakonom, zakonnikom i świeckim, którzy nie są zaszczepieni” – ogłosił bp Cirulli.

Szczepienie to „akt miłości do wszystkich ludzi”

Swoista „instrukcja” mówi także, iż „podczas odprawiania [Mszy] hostie na ołtarzu należy restrykcyjnie trzymać pod przykryciem w świętych naczyniach”. Uwaga o „świętych naczyniach” pojawia się tu jednak nie tyle z powodu uszanowania dla Najświętszego Sakramentu, co w ramach intencji zapobiegania rozpowszechnianiu się wirusa.

Dekret biskupa kończy się cytatem z wypowiedzi papieża Franciszka, który stwierdził, że przyjęcie szczepionki i zachęcanie do tego jest „aktem miłości”. „Miłość do siebie, miłość do przyjaciół i rodziny, miłość do wszystkich ludzi” – doprecyzował bp Giacomo Cirulli.

