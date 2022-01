Konserwatywny biskup usunięty z Watykanu. Idzie reforma Kurii Rzymskiej?

Decyzja o usunięciu abp. Giacomo Morandiego ze stanowiska sekretarza Kongregacji Nauki Wiary wywołała spekulacje na temat przyczyn tego ruchu. Hierarcha pełnił tę funkcję od roku 2017, a obecnie został przeniesiony do diecezji Reggio Emilia-Guastalla. Zmiana ta traktowana jest jako degradacja, gdyż duchowny jest arcybiskupem, a jego pieczy powierzona została diecezja, a nie archidiecezja.

Powodem stosunek do LGBT i Traditionis custodes?

Część komentujących twierdzi, że powodem usunięcia abp. Morandiego były jego konserwatywne zapatrywania na kwestię akceptacji ideologii LGBT przez Kościół oraz brak entuzjazmu dla procederu ograniczania dostępu do tradycyjnych sakramentów przez papieża Franciszka.

Jak przypomina Andrea Gagliarducci z Catholic News Agency, to właśnie abp Morandi był autorem ubiegłorocznego dokumentu, w którym Kongregacja Nauki Wiary rozstrzygnęła, że katoliccy kapłani nie mają prawa błogosławić związków homoseksualnych. Gagliarducci twierdzi jednak, że pomimo bardziej konserwatywnego stanowiska, Morandi pozostawał zawsze lojalny wobec papieża Franciszka.

Nadchodzi reforma Kurii Rzymskiej?

Dziennikarz wskazuje na inną jeszcze przyczynę, która może stać za decyzją urzędującego papieża. Zmiana ta miałaby być wstępem do przygotowywanej reformy Kurii Rzymskiej. Franciszek już teraz stosuje niepisaną zasadę o nieobsadzaniu stanowisk na dłużej niż jedną 5-letnią kadencję, a w projekcie reformy miałoby to znaleźć swój formalny wyraz.

Mówi się nawet, że papież chce powrócić do dawnej organizacji Kongregacji Nauki Wiary – następczyni Świętej Inkwizycji, traktowanej jako najważniejsza z watykańskich kongregacji – czyli do modelu, w którym to Biskup Rzymu jest jej prefektem.

Niemniej już teraz katoliccy komentatorzy spekulują na temat osoby, która przejmie obowiązki po abp. Giacomo Morandim. Według magazynu Crux rozważana jest kandydatura abp. Charlesa Scicluny, metropolity Malty, który jest głośnym orędownikiem ideologii LGBT i otwarcie współpracuje z reprezentującymi ją organizacjami, twierdząc przy tym, że homoseksualizm „nie stanowi predyspozycji do grzechu”.

