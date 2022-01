Francja: Od początku roku trwa seria profanacji kościołów w całym kraju

Agresja względem katolicyzmu nasiliła się od początku nowego roku. W całym kraju, zarówno w dużych miastach, jak i w małych wiejskich miejscowościach, doszło do serii ataków na kościoły i aktów wandalizmu nawet w słynnych miejscach będących skarbami narodowego dziedzictwa, takich jak królewska bazylika św. Dionizego. Świętokradcy dopuszczali się nie tylko demolowania miejsc kultu, ale także w dwóch miejscach wykradli Najświętszy Sakrament.

Agresja wobec Kościoła obudzi sumienia Francuzów?

W takiej sytuacji niektórzy dostrzegają jednak oznaki pewnego ożywienia dbałości o katolickie dziedzictwo. „Tym niemniej pomimo narastającej agresji, Francuzi są coraz bardziej przywiązani do religijnego dziedzictwa swej ojczyzny. Impulsem był dla nich pożar w katedrze Notre-Dame – pisze Krzysztof Bronk na łamach portalu Vatican News.

W diecezji Saint-Denis doszło wspomnianej profanacji w bazylice, w której od VI do XIX wieku chowano francuskich królów. Do zdarzenia doszło 5 stycznia, kiedy to agresor wkroczył do świątyni i udało mu się obalić trzy figury i powybijać szyby w gablotach, zanim został spacyfikowany przez parafialnego wolontariusza i służby porządkowe.

Świętokradcy wynoszą Najświętszy Sakrament z kościołów

W nocy z 9 na 10 stycznia doszło do profanacji w Bondy i w Romainville. W obu przypadkach zdewastowano tabernakulum i wykradziono konsekrowane komunikanty. Po profanacji Ciała Pańskiego bp Pascal Delannoy polecił odprawienie Mszy ekspiacyjnych.

Do takiego samego ekscesu doszło na przedmieściach Paryża w kościele św. Germana, gdzie świętokradcy wyłamali zamek w tabernakulum i wynieśli Najświętsze Ciało Chrystusa.

Podobne akty agresji odnotowano w wiejskich parafiach. Pisze o tym Krzysztof Bronk: „Pomimo postępującej sekularyzacji kościół nadal pozostaje centralnym punktem wielu wiosek i miasteczek. Jedni wiążą z nim swą tożsamość, inni koncentrują na nim swą agresję”.

