Kuriozum w Watykanie. Niezaszczepieni na COVID nie zostaną wpuszczeni do pracy

Watykan zaostrzył restrykcje i kary za ich naruszanie. Wprowadzono obowiązek noszenia maseczek Ffp2 w miejscach zamkniętych i rozszerzono wymóg posiadania wzmocnionej „przepustki sanitarnej”, wystawianej tylko na podstawie szczepienia przeciwko COVID-19 lub wyleczenia.

Tylko ze wzmocnionym tzw. Green Pass dla zaszczepionych i wyleczonych można wejść do Muzeów Watykańskich i rezydencji w Castel Gandolfo. Ten sam obowiązek dotyczy uczestników sympozjów i konferencji w watykańskich urzędach.

Tuż po tym, gdy we Włoszech weszły w życie nowe rozporządzenia w związku z kolejną falą zakażeń i szerzeniem się wariantu Omikron, również Gubernatorat Państwa Watykańskiego podniósł poziom restrykcji i opublikował tabelę wysokości kar.

Restrykcje i segregacja w Watykanie

Grzywna od 25 do 160 euro przewidziana jest za naruszenie przepisów o zakazie zgromadzeń w miejscach publicznych.

Kara za brak maseczki, lub noszenie jej w niewłaściwy sposób i brak przestrzegania dystansu społecznego, wynosi od 25 do 50 euro. Wzrasta do 160 euro, jeśli dochodzi do tego w miejscach publicznych.

Grzywna za naruszenie przepisów o obowiązku izolacji bądź kwarantanny sięga 1500 euro. Wszystkie kary ulegają podwojeniu w przypadku ponownego naruszenia przepisów.

Niezaszczepieni pracownicy Watykanu, których – jak się zauważa - jest niewielu, mają do końca stycznia czas na przyjęcie pierwszej dawki. Po tym terminie nie będą mogli przyjść do pracy, ich obecność zostanie uznana za nieusprawiedliwioną i nie otrzymają wynagrodzenia.

Zawieszone też zostały wyjazdy służbowe. Jak podkreślono, z woli papieża Franciszka przepisy rozporządzenia dotyczą całego personelu Stolicy Apostolskiej i wszystkich watykańskich urzędów.

