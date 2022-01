Dysydencka zakonnica ogłasza "nową erę". Franciszek otwiera Kościół na LGBT

Informowaliśmy w ostatnim czasie o „ciepłej” korespondencji pomiędzy papieżem Franciszkiem i dysydencką organizacją New Ways Ministry, potępioną zarówno przez Watykan (za Jana Pawła II i Benedykta XVI), jak i przez amerykański episkopat. Ruch otwarcie propaguje ideologię LGBT i działa na rzecz odejścia od katolickiego nauczania na temat grzechu sodomskiego oraz praktycznej jego akceptacji.

Zwolennicy LGBT „czują się swobodniej” dzięki Franciszkowi

Pomimo kilkukrotnego oficjalnego ogłoszenia przez hierarchię Kościoła niekatolickości organizacji, urzędujący papież nie ustaje w gestach poparcia dla jej założycieli i kierownictwa. Ci nie pozostają dłużni i po wymianie listów, współzałożycielka New Ways Ministry, skomentowała postawę Franciszka w rozmowie z francuskim dziennikiem „Crux”.

„Za sprawą papieża Franciszka nastała w Kościele nowa era. Dzięki niemu ludzie czują się swobodniej” – powiedziała zakonnica, która w swojej codziennej posłudze zrezygnowała z noszenia habitu. Za moment przełomowy w swoistym „rehabilitowaniu” postulatów lobby LGBT siostra uznała przeprosiny, jakie Watykan skierował do jej organizacji po tym, jak linki do jej wydarzeń zniknęły ze strony internetowej Synodu Biskupów.

- Gdybyśmy tylko podążali za swoim sumieniem i robili to, co uważamy za słuszne, bez względu na to, jaką opinię lub wiarę ma w tej kwestii osoba u władzy, to nie powinniśmy kierować się strachem przed sankcjami, nie powinniśmy być motywowani pragnieniem pochwały – powiedziała s. Jeannine.

„Program papieża Franciszka”

Dysydencka zakonnica podkreśla przy tym rolę indywidualnego rozeznania w sumieniu w oderwaniu od nauczania Kościoła. „Powinniśmy być motywowani robieniem tego, co jest słuszne, w co wierzymy, że jest słuszne” – przekonuje.

S. Grammick nie ma wątpliwości, że papież Franciszek otworzył w tym względzie nowy rozdział i zaznacza, że dla porzucenia tradycyjnego nauczania na temat homoseksualizmu ważna jest współpraca ideologów LGBT z hierarchią Kościoła. „Muszą zacząć ze sobą rozmawiać i przystąpić do realizacji programu – programu papieża Franciszka” – mówi.

Czytaj też:

Watykan czeka. Arcybiskup Malty i jego flirt z LGBTCzytaj też:

Biskup krytykuje Drogę synodalną. Żąda odrzucenia "genderowo neutralnego" językaCzytaj też:

Konserwatywny biskup usunięty z Watykanu. Idzie reforma Kurii Rzymskiej?