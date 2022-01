Aborcja jako "sakrament świeckiej religii". Marsz dla Życia przeszedł ulicami San Francisco

W sobotę ponad 15 tysięcy osób przeszło ulicami San Francisco w Marszu dla Życia Zachodniego Wybrzeża (Walk for Life West Coast). Wydarzenie odbyło się w 49. rocznicę precedensowego wyroku w sprawie Roe vs. Wade, który zalegalizował aborcję w Stanach Zjednoczonych. W tym roku ważą się losy tamtego precedensu, który może zostać odwrócony (w sprawie Dobbs vs. Women'e Health Organization), a zwolennicy życia podkreślają, że większość Amerykanów jest już za wysłaniem Roe na śmietnik historii.

Abp Cordileone o aborcyjnej taktyce szatana

Podczas Mszy Świętej otwierającej kalifornijski Marsz dla Życia homilię wygłosił abp Salvatore Cordileone, znany ze swojego stanowiska pro-life. Hierarcha mówił o działaniach szatana, który używa taktyki „dziel i rządź”, aby oddzielać ludzi od Boga i od siebie nawzajem.

Aborcjonistyczna formacja światopoglądowa, jak mówił Cordileone, „stała się sama w sobie rodzajem religii, która przybiera formę hiperagresywnego, antychrześcijańskiego rodzaju sekularyzmu”, a swoistym ekwiwalentem sakramentu stała się w niej zbrodnia aborcji, która przez zwolenników zabijania nienarodzonych dzieci jest określana jako „fundamentalne prawo człowieka”. Aborcja dla najgorliwszych wyznawców ideologii „pro-choice” jest „tym, co uważają za najświętsze, doktryną i praktyką, na której zbudowany jest cały ich system wierzeń” – mówił konserwatywny metropolita San Francisco.

Abp Cordileone przypomniał przy tej okazji, że nie bez powodu pierwszym podmiotem, który na drodze sądowej podważył prawo chroniące życie poczęte w Teksasie, była tzw. Świątynia Szatana, czyli sekta satanistów, która twierdziła, że broni swojej „wolności religijnej” do sprawowania „rytuału aborcji”, nazywanego też „sakramentem”.

Marsz dla Życia: „Na jeden dzień miasto św. Franciszka powróciło do swoich korzeni”

„Na jeden dzień miasto św. Franciszka powróciło do swoich korzeni, gdy 15 000 oddanych obrońców życia przybyło, aby dać świadectwo świętości każdego życia podczas 18. dorocznego Marszu dla życia Zachodniego Wybrzeża” – czytamy na stronie organizatora wydarzenia.

Wiceprzewodnicząca Marszu, Eva Muntean, podkreśliła, że nawet gdyby Sąd Najwyższy wydał pomyślny wyrok w sprawie Dobbs vs. Women's Health, to „praca nie będzie skończona”, ponieważ demokratyczny gubernator Kalifornii już zapowiedział, że rządzony przez niego i opanowany przez lewicowe ideologie stan będzie służył jako „sanktuarium” dla „legalnego” mordowania nienarodzonych dzieci.

