Pakistan: Anglikański pastor zastrzelony w drodze do domu

Od początku roku trwa eskalacja przemocy wobec chrześcijan w Pakistanie, zarówno na szczeblu państwowym, jak i w ramach samosądów dokonywanych przez muzułmańską społeczność. Dwie osoby zostały skazane na śmierć za rzekome „bluźnierstwo” przeciwko islamowi. Doszło też do kolejnego morderstwa, tym razem na mężczyźnie pełniącym posługę we wspólnocie anglikańskiej.

Pastor zamordowany na miejscu

75-letni William Siraj wracał po nabożeństwie wraz dwoma innymi duchownymi, gdy ich samochód został napadnięty przez dwóch motocyklistów. Napastnicy otworzyli ogień, zabijając na miejscu Siraja i raniąc innego pastora.

Do zdarzenia doszło 30 stycznia w mieście Peszawar położonym niedaleko granicy z Afganistanem. Policja poszukuje sprawców. Jak na razie żadna grupa nie przyznała się do zlecenia zamachu. Nabożeństwo żałobne odbyło się dzień później w anglikańskiej świątyni Wszystkich Świętych w Peszawarze – tej samej, w której w 2013 roku doszło do samobójczego zamachu, w którym zginęło 85 osób, a 140 zostało rannych.

Wspólnoty chrześcijańskie solidarnie potępiają zamach

Solidarność ze wspólnotą anglikańską wyrazili katoliccy biskupi z Pakistanu. Abp Benny Mario Travas z Karaczi wezwał władze państwowe do „podjęcia natychmiastowych i poważnych środków, aresztowania morderców i pracy na rzecz pokoju i bezpieczeństwa dla wszystkich mniejszości”.

Zareagował także przywódca wspólnoty protestanckiej Azad Marshall. „Zdecydowanie potępiamy strzelanie do duchownych diecezji Peszawar i zabicie na miejscu pastora Williama Siraja i zranienie księdza Patricka Naeema. Żądamy sprawiedliwości i ochrony chrześcijan od rządu Pakistanu” – oświadczył.

Samosądy inspirowane tzw. ustawą o bluźnierstwie są w Pakistanie na porządku dziennym, podobnie jak nadużywanie zapisów tego dokumentu do prześladowania chrześcijan w majestacie prawa.

