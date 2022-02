"Nigdy więcej masek w Kościele!" – mężczyzna wyprowadzony z audiencji papieskiej

Podczas środowej audiencji generalnej papieża Franciszka doszło do ekscesu, który zakończył się wyprowadzeniem mężczyzny przez Żandarmerię Watykańską i Gwardię Szwajcarską. Do zdarzenia doszło w sali audiencyjnej Pawła VI, a jego szczegóły przekazał obecny na spotkaniu fotograf amerykańskiej sieci medialnej EWTN, do której należy m. in. Catholic News Agency.

Jak opisuje świadek, mężczyzna w wieku około 40-50 lat zaczął w pewnym momencie krzyczeć po angielsku: „to nie jest Kościół Boży”. Następnie uczestnicy mogli usłyszeć okrzyk już po włosku: „Nigdy więcej masek w Kościele… to nie jest Kościół Jezusa Chrystusa… Kościół jest jeden, święty, katolicki i apostolski… Nie jesteś królem”.

Franciszek: „Nasz brat jest w trudnej sytuacji”

Po tych słowach skierowanych do gospodarza audiencji, watykańskie służby porządkowe wyprowadziły mężczyznę. Sam papież Franciszek pod koniec wygłaszanej katechezy odniósł się do zdarzenia. „Kilka minut temu słyszeliśmy osobę, która krzyczała, krzyczała, która miała jakiś problem. Nie wiem, czy to fizyczne, psychiczne, duchowe. Nasz brat jest w trudnej sytuacji” – powiedział.

- Chciałbym zakończyć modlitwą za niego, za naszego brata, który cierpi, biedaka, który jeśli krzyczy, to dlatego, że cierpi, ma jakąś potrzebę, nie bądźmy głusi na potrzebę tego naszego brata – zwrócił się Franciszek do zgromadzonych.

Jednoosobowa manifestacja, jak nietrudno się domyślić, była odpowiedzią na wyjątkowo kontrowersyjną politykę Watykanu w obszarze tzw. reżimu sanitarnego. Na terenie państwa watykańskiego obowiązuje segregacja sanitarna, łącznie ze znakowaniem osób, które obowiązkowo wylegitymowały się „certyfikatem covidowym”, a duchowieństwo i pracowników obowiązuje bezwzględny i bezwarunkowy przymus przyjęcia preparatu firmy Pfizer, posiadającą wyłączność na sprzedaż swoich produktów w Watykanie. Sam urzędujący papież od wielu miesięcy włącza się w kolejne kampanie koncernów farmaceutycznych i otwarcie popiera globalną agendę naruszającej prawa obywatelskie polityki covidowej.

