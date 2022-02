Kard. Hollerich: Nauczanie Kościoła nt. homoseksualizmu jest nieaktualne

„Kardynał Jean-Claude Hollerich to jeden z najważniejszych hierarchów w całej Europie. To on z woli papieża Franciszka będzie odpowiadał za przebieg procesu synodalnego na naszym kontynencie. Teraz purpurat wezwał do rewizji nauczania Kościoła na temat homoseksualizmu” – czytamy w portalu PCh24.pl.

Kard. Hollerich jest arcybiskupem Luksemburga, a także przewodniczącym Konferencji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) i wiceprzewodniczącym Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE). Ten wysoko postawiony urzędnik kościelny nadzoruje prace tzw. Synodu o synodalności na naszym kontynencie.

Kard. Hollerich popiera falę coming outów

W ostatnim czasie purpurat zasłynął z poparcia dla niemieckiej akcji #OutInChurch, w ramach której ponad sto osób związanych z tamtejszym Kościołem dokonało „coming outów”, ogłaszając, iż są homoseksualistami bądź osobami „transpłciowymi”. Teraz, w wywiadzie dla niemieckiej agencji KNA, kardynał wyraził swoje poglądy na temat nauczania Kościoła w kwestii grzechu homoseksualizmu.

- Uważam, że socjologiczno-naukowe podstawy tego nauczania nie są już prawdziwe. Myślę, że nadszedł czas, abyśmy dokonali fundamentalnej rewizji doktryny – powiedział.

Papież Franciszek zaneguje nauczanie Kościoła? „Jest nadzieja”

Kard. Hollerich powołał się przy tym na papieża Franciszka, wyrażając nadzieję, że „sposób, w jaki wypowiadał się [na temat homoseksualizmu] może prowadzić do zmiany”. Rozmówca KNA nie uściślił swoich poglądów, niemniej doświadczenia niemieckiej Drogi synodalnej, którą popiera, pokazują kierunek, w jakim mają zmierzać te zmiany. Na poprzedniej sesji zgromadzenia większość biskupów przegłosowała poparcie dla błogosławienia par homoseksualnych.

Lobby LGBT działające w strukturach Kościoła coraz bardziej otwarcie domaga się nie tylko tolerancji, ale wręcz „zmiany” nauczania płynącego z nauki objawionej zawartej w Piśmie Świętym i Tradycji.

