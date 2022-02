Franciszek: Pokusą dzisiejszego dnia jest powrót do tradycji i jej zachowywanie

Wedle głoszonego oficjalnie stanowiska, trwający przez dwa lata proces synod, ma zgromadzić głosy i opinie ludzi z całego świata - przede wszystkim katolików, ale nie tylko - o potrzebach Kościoła. Z tych głosów ma zostać uformowana pewnego rodzaju agenda, która zostanie przedyskutowana podczas zaplanowanego na jesień roku 2023 synodu biskupów. Wedle idei synod ma być okazją dla Ludu Bożego, by ten się wypowiedział. Nie jest do końca pewne czy do Ludu Bożego można zaliczyć tych, którzy oddalili się od wiary lub kwestionują nauczanie Kościoła, więc być może trafniej by było mówić, że Papieżowi chodzi po prostu o Lud.

Tyle o teorii. Jaka będzie jednak praktyka na poziomie kościelnych władz, już powoli zaczyna być dostrzegalne i jest to coś zgoła innego. W czwartek, 3 lutego br. media doniosły, że kardynał Marx wypowiedział się przeciwko obowiązkowemu celibatowi kapłańskiemu. "Dla niektórych księży byłoby lepiej, gdyby byli żonaci.