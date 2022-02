Obumieranie kościoła w Polsce. Niepokojące statystyki

Zacznijmy od seminarzystów. W bieżącym roku akademickim formację rozpoczęło 356 kandydatów do kapłaństwa, w roku ubiegłym było ich 441, co w praktyce oznacza aż 20-procentowy spadek. Jeśli zaś spojrzeć na sprawy w dłuższej perspektywie, to przypomnijmy, że w roku 2012 na studia do wyższych seminariów duchownych w diecezjach i zakonach zgłosiło się 8 mężczyzn. Przy czym we wcześniejszej dekadzie te liczby były jeszcze bardziej imponujące. W ostatnich latach pojawiło się także zjawisko pustych roczników.