Święcenia kobiet w Niemczech? Droga synodalna wyraziła swą opinię

Droga synodalna konsekwentnie realizuje postępową agendę przyjętą przez ten kontrowersyjny ruch niemieckich biskupów, księży i świeckich. Po przegłosowaniu dokumentu popierającego błogosławieństwa dla par homoseksualnych przyszedł czas na kwestię udzielania święceń kapłańskich kobietom.

Droga synodalna: Koniec z „wykluczaniem” kobiet z posługi sakramentalnej

Dokument został przegłosowany podczas piątkowej sesji, stosunkiem 174 głosów „za” do 30 „przeciw”, a 6 osób wstrzymało się od głosu. „Głosowanie należy postrzegać jako bezpośrednie wyzwanie dla Watykanu, który orzekł, że Kościół nie ma uprawnień do wyświęcania kobiet na kapłanów” – czytamy w Catholic News Agency.

Tekstowi nadano tytuł „Kobiety w posługach i urzędach w Kościele”. Autorzy przekonują, że „to nie udział kobiet we wszystkich kościelnych posługach i urzędach wymaga usprawiedliwienia, lecz wykluczenie kobiet z posługi sakramentalnej”. Tego samego dnia, we wcześniejszym głosowaniu, niemieccy hierarchowie przegłosowali również tekst postulujący rozluźnienie celibatu i uczynienie go dobrowolnym.

Bp Voderholzer: Schizma znów wyjdzie z Niemiec

Głosowanie odbyło się przy mniejszościowym, ale silnym sprzeciwie ortodoksyjnych duchownych i świeckich, w tym kobiet. Przed trwającą sesją powstała inicjatywa „Nowy Początek”, której intencją jest przeciwstawienie się dążącej do podkopania nauczania Kościoła Drodze synodalnej.

„Następna schizma w chrześcijaństwie jest tuż za rogiem. I wyjdzie znowu z Niemiec” – oświadczyli uczestnicy ruchu. Przed samym głosowaniem w sprawie święceń kobiet krytyczne głosy wyrazili bp Rudolf Voderholzer z Ratyzbony, Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, filozof, która zdobyła nagrodę Ratzingera w 2021 roku oraz teolog Marianne Schlosser.

Czytaj też:

Kard. Hollerich: Nauczanie Kościoła nt. homoseksualizmu jest nieaktualneCzytaj też:

Obrady Drogi synodalnej wznowione. Kard. Marx: Bez przesady z celibatemCzytaj też:

Franciszek: Globalna ścieżka synodalna "wielką okazją" do słuchania