"Bóg dał nam wolność". Bp Strickland poparł Konwój Wolności w Kanadzie

Konserwatywny biskup Joseph Strickland z diecezji Tyler w Teksasie bodaj jako jedyny hierarcha katolicki publicznie poparł Kanadyjczyków, którzy po dwóch latach drakońskich restrykcji covidowych rozpoczęli masowy pokojowy protest z intencją zakończenia reżimu sanitarnego. Strickland poświęcił Konwojowi Wolności poniedziałkowy wpis na Twitterze:

Konwój wolności jest głęboko zakorzeniony w podstawowych wartościach, które zbudowały nasz świat, a które przyjmujemy za rzecz oczywistą. Musimy mieć swobodę dokonywania wyborów dotyczących naszego życia. Bóg dał nam ogromną wolność, stwarzając nas na swój obraz. MUSIMY szanować indywidualną wolność.

Tego samego dnia na Twitterze bp Joseph Strickland napisał również: „Szukajmy w naszym codziennym życiu dobra, prawdy i piękna. Wypływają one od naszego Boga, który jest Miłością i z Najświętszego Serca Jego Syna Jezusa. Wszyscy mamy do czynienia z brzydotą i złem, ale naszą największą siłą w walce z ciemnością jest Światło Chrystusa. On jest dobry, prawdziwy i piękny”.

Bp Strickland konsekwentnie przeciwko covidowej agendzie

Konserwatywny ordynariusz diecezji Tyler w Teksasie znany jest z opowiadania się po stronie katolickiego nauczania i ze sprzeciwu wobec globalnej agendy covidowej. Konsekwentnie przeciwstawia się przymusowi szczepień, samemu twierdząc, że jest gotów iść do więzienia, ale nie przyjmie szczepionki skażonej związkiem z przemysłem aborcyjnym.

Bp Strickland publicznie wezwał „katolickiego” prezydenta Joe Bidena do nawrócenia i jako jedyny hierarcha w Ameryce wyraził solidarność z ks. Jamesem Altmanem, który został suspendowany, ponieważ bezkompromisowo sprzeciwiał się restrykcjom covidowym i otwarcie mówił o kryzysie w Kościele.

