Australia: Policja przerwała Mszę Świętą. "Niewłaściwe zachowanie maseczkowe"

Policja przerwała Mszę Świętą w miejscowości Mount Hawthorn na przedmieściach Perth z powodu donosów na temat nienoszenia masek przez część wiernych. Jak przyznają same służby, interwencja nastąpiła po „zgłoszeniu” na temat „niewłaściwego zachowania maseczkowego” (improper mask behavior).

Incydent w kościele św. Bernadety został opisany przez jednego uczestników nabożeństwa, który zrobił też zdjęcia z interwencji. Widać na nich jak w trakcie trwania Mszy Świętej zamaskowani funkcjonariusze nakazują wiernym okazywać pisemne zwolnienia z „obowiązku” zasłaniania twarzy. Jedna z pięciu skontrolowanych osób przedstawiła taki dokument.

Parlamentarzystka wzywa władze do wyjaśnień

Sprawą zajęła się gazeta The Western Australian, która dotarła do parafii, by zbadać reakcję wiernych na działania policji. „Brak zaufania” w stosunku do policji – tak brzmi odpowiedź jednego z parafian. „Ludzie są tym bardzo zaskoczeni. To dość konfrontacyjne i naprawdę niepokojące, jak widzisz, że liturgia, którą kochasz, jest przerwana przez policję” – mówi Matthew.

Na eksces z udziałem policji zareagowała parlamentarzystka i wiceprzewodnicząca lokalnego oddziału Liberalnej Partii Australii, Libby Mettam. „Rząd [premiera] McGowana musi wyjaśnić, w jaki sposób ten rodzaj działań państwa jest w ogóle proporcjonalny lub konieczny” – wskazała.

Policja groziła parafii grzywnami

Policyjnemu najściu prawdopodobnie towarzyszyły groźby pod adresem katolickiej wspólnoty, czego dowiadujemy się z komunikatu parafii. „Ciężkie grzywny zostaną nałożone na księży, naszą parafię i wiernych, jeżeli zostanie przyłapani bez maski” – czytamy.

Oświadczenie wydał także lokalny biskup, Timothy Costelloe. „Jest to bardzo godne ubolewania, że policja poczuła się zobowiązana do interwencji podczas nabożeństwa religijnego w jednej z katolickich parafii w Perth w celu wyegzekwowania nakazu noszenia masek. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie można znaleźć inne sposoby radzenia sobie z tą delikatną kwestią, a moje biuro jest gotowe do współpracy z policją w tej sprawie” – powiedział.

Hierarcha wstrzymał się jednak od zasadniczego potępienia motywu działania policji, zajmując ambiwalentne stanowisko wobec samego „obowiązku” noszenia masek w kościele. „Również to jest powodem do ubolewania, że policja została postawiona w sytuacji, która skłoniła ją do podjęcia takich działań” – stwierdził bp Costelloe.

