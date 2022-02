Abp Viganò do Konwoju Wolności: Walczcie o społeczne panowanie Chrystusa Króla

Były nuncjusz papieski w Stanach Zjednoczonych, abp Carlo Maria Viganò, jest drugim katolickim hierarchą (obok bp. Josepha Stricklanda z Teksasu), który poparł starania Kanadyjczyków o odzyskanie podstawowych swobód obywatelskich, sukcesywnie odbieranych pod pretekstem epidemii koronawirusa. Arcybiskup skierował list pasterski do uczestników narodowego zrywu, z jednej strony solidaryzując się z nimi w walce o wolność, z drugiej wskazując, kto jest dawcą prawdziwej wolności i jaki jest prawdziwy cel walki z globalistyczną oligarchią.

„Elity” kształtowane przez Światowe Forum Ekonomiczne

„Wasz protest, drodzy kanadyjscy przyjaciele kierowcy ciężarówek, dołącza do światowego chóru, który przeciwstawia się ustanowieniu Nowego Porządku Świata na gruzach państw narodowych, poprzez Wielki Reset, do którego dąży Światowe Forum Ekonomiczne i ONZ pod nazwą Agenda 2030” – pisze abp Viganò.

Jak wskazuje konserwatywny hierarcha, wielu obecnych przedstawicieli rządów kształtowało się w programie zwanym Globalni Przywódcy Przyszłości, prowadzonym przez Klausa Schwaba. Do tego grona należy premier Kanady, Justin Trudeau, a także m. in. Emmanuel Macron, Boris Johnson, a wcześniej Angela Merkel, Nicolas Sarkozy i Tony Blair.

„Klika pozbawionych skrupułów przestępców”

„W tych dniach widzimy, jak upadają maski tyranów z całego świata, i niestety widzimy też tyle konformizmu, tyle lęku, tyle tchórzostwa u ludzi, których do wczoraj uważaliśmy za przyjaciół, nawet wśród członków naszej rodziny” – zauważa arcybiskup. Wyraża on uznanie dla uczestników Konwoju Wolności i innych protestujących, którzy rozpoznali zagrożenie i pomimo niesprzyjających warunków kontynuują walkę z tzw. reżimem sanitarnym. Obecny kryzys stał się, jak twierdzi, polem nie tylko polaryzacji podsycanej przez polityków, ale także pocieszających aktów solidarności i konsolidacji społecznej. „Odkrywamy, że nie chcemy już biernie cierpieć niszczenia naszego świata, prowadzonego przez klikę pozbawionych skrupułów przestępców, spragnionych władzy i pieniędzy”

Najważniejszym polem walki pozostaje jednak obszar fundamentalnych wartości. „W tym piekielnym projekcie musimy wziąć pod uwagę nie tylko psycho-pandemiczną farsę, ale także atak na tradycje i tożsamość chrześcijańską – a dokładniej tożsamość katolicką – tych krajów” – zwraca uwagę autor listu.

„Ten nieustający atak na tradycyjny świat wpłynął nie tylko na wasz styl życia i tożsamość, ale także na wasze mienie, wasze działania i pracę. To jest Wielki Reset, to przyszłość obiecywana przez hasła typu Build Back Better, to przyszłość miliardów ludzi kontrolowanych w każdym ich ruchu, we wszystkich transakcjach, w każdym zakupie, w każdej biurokratycznej praktyce, w każdej czynności” – przekonuje Viganò.

Wielki Reset służy wymazaniu społecznego panowania Chrystusa

Jak podkreśla autor, bierny opór nie jest już obecnie możliwy, „trzeba zająć stanowisko, walczyć o wolność, domagać się poszanowania wolności naturalnych”. Ale co najważniejsze, „konieczne jest zrozumienie, że ta dystopia służy ustanowieniu dyktatury Nowego Porządku Świata i całkowitemu wymazaniu wszelkiego śladu naszego Pana Jezusa Chrystusa ze społeczeństwa, z historii i z tradycji narodów”.

„Zademonstrujcie swoje prawa, kanadyjscy przyjaciele: ale niech te prawa nie ograniczają się do prostego roszczenia do wolności wchodzenia do supermarketów lub niepoddawania się szczepieniom: niech będzie to również dumne i odważne roszczenie o wasze święte prawo do bycia wolnymi ludźmi. Ale wasza demonstracja powinna być demonstracją prawdziwej wolności, przypominającą wam, że to Prawda – to znaczy Nasz Pan Jezus Chrystus – jako jedyny może zagwarantować wam wolność: prawda was wyzwoli” – pisze abp Viganò.

Swój list pasterski hierarcha kończy wezwaniem do modlitwy i nadprzyrodzonego zawierzenia: „Módlmy się, aby Chrystus powrócił i królował w społeczeństwie, w waszych sercach i w waszych rodzinach. Chwyćcie duchową broń Różańca Świętego i módlcie się do Najświętszej Dziewicy, św. Anny, św. Jerzego i Świętych Męczenników Kanadyjskich o ochronę waszej ojczyzny”.

