Jezuita i zwolennik LGBT. Kard. Hollerich następcą papieża Franciszka?

Niezależnie od wieści na temat ewentualnej abdykacji papieża Franciszka, różne środowiska od jakiegoś czasu wskazują jego potencjalnych następców. Sylwetki kandydatów omawia co jakiś czas uznany watykanista, Sandro Magister, tym razem wskazując na osobę luksemburskiego jezuity, zwolennika niemieckiej Drogi synodalnej i ideologii LGBT.

Kard. Jean-Claude Hollerich, obecnie metropolita Luksemburga, o urzędującym papieżu powiedział, że jest „latarnią nadziei dla Europy”. Podobnie jak Franciszek diagnozuje on współczesny Kościół i stojące przed nim „epokowe wyzwania”. „Do dziś mówi o tym z powagą i głębią, które dystansują go od przeciętnego przekazu większości kardynałów mianowanych przez papieża Franciszka” – twierdzi Magister.

Kard. Hollerich – jeden z czołowych biskupów w Europie

Kard. Hollerich zna obce języki, łącznie z japońskim, gdyż pełniał posługę w Japonii przez 27 lat, a obecnie jest jedną z czołowych figur europejskiej hierarchii, pełniąc funkcje przewodniczącego Konferencji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) i wiceprzewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE). To właśnie jemu papież Franciszek polecił „przebudowanie Kościoła pod sztandarem synodalności”, powierzając mu pieczę nad „procesem synodalnym” w Europie.

Wskazywany przez Sandro Magistera potencjalny kandydat do urzędu papieskiego utrzymuje, że Synod Biskupów zaplanowany na rok 2023 „musi być bardziej otwarty niż kiedykolwiek w historii” i „napełniać się” wszelkimi propozycjami, nie omijając przy tym „najgorętszych tematów”. Do owych tematów należy zapewne kwestia porzucenia nauczania Pisma Świętego i Magisterium na temat grzechu homoseksualizmu, czego zwolennikiem jest kard. Hollerich. Opowiada się on także za zniesieniem obowiązkowego celibatu.

Przejrzysty i jednoznaczny – inaczej niż Franciszek

Co istotne, hierarcha nie tylko idzie dalej od obecnego papieża w swoich „synodalnych” propozycjach, ale inaczej niż w przypadku „zawsze niejednoznacznego” Franciszka, jego wypowiedzi charakteryzują się przejrzystością – zwraca uwagę Magister. „W ostatnich tygodniach udzielił obszernych wywiadów, przekazując, prawdopodobnie za aprobatą papieża, wskazówki, których papież nie chce wyrazić własnymi słowami” – sugeruje.

„Kard. Hollerich, jako reformatorski kandydat na papiestwo, wydaje się obiecywać bardziej prostolinijną i spójną ścieżkę niż obecny niekonsekwentny i pełen sprzeczności pontyfikat” – wskazuje watykanista.

