"Wojna jest szaleństwem!" – Watykan apeluje w sprawie Ukrainy

Stolica Apostolska wyraziła zaniepokojenie wzrostem napięcia w konflikcie rosyjsko-ukraińskim podczas odbywających się w tym tygodniu obrad OBWE. Był na nich obecny ks. Janusz Urbańczyk, który jako dyplomata reprezentuje Watykan w gremiach międzynarodowych.

Watykan apeluje o dialog międzynarodowy

Ks. Urbańczyk przypomniał wypowiedź Franciszka o tym, że „wzajemne zaufanie i gotowość do podjęcia spokojnej dyskusji powinny inspirować wszystkie zainteresowane strony, aby na Ukrainie można było znaleźć akceptowalne i trwałe rozwiązania”. Przytaczając słowa papieża i apelując o dialog, zauważył także, że „wzrost napięć grozi zadaniem nowego ciosu pokojowi na Ukrainie i stawia pod znakiem zapytania bezpieczeństwo kontynentu europejskiego, co może mieć szersze reperkusje”.

„Wojna jest szaleństwem!” – stwierdził przedstawiciel Watykanu. Duchowy zauważył, że w przypadku konfliktu zbrojnego „najbardziej cierpią nie ci, którzy decydują o ich rozpoczęciu, ale przede wszystkim ci, którzy są tylko ich bezradnymi ofiarami”. Dlatego w imieniu Stolicy Apostolskiej wezwał do wszelkich dążeń deeskalujących trwający konflikt.

Ukraińcy we Włoszech modlą się pokój

O sytuacji na Ukrainie wypowiedział się także zwierzchnik ukraińskich grekokatolików we Włoszech w rozmowie z Radiem Watykańskim. Bp Dionisij Liakhovych zapewnił, że Ukraińcy we Włoszech intensywnie modlą się pokój w swojej ojczyźnie.

- Przyczyną tego wszystkiego jest żądza imperializmu, chęć powrotu do systemu imperialistycznego, który upadł w epoce Gorbaczowa. Powrót do tego systemu to krok wstecz, a nie wprzód. Zamiast dialogu, wymiany, dąży się do czegoś zupełnie innego. Ukraina jest jedynym krajem demokratycznym w tym regionie. Ci, którzy nie mają takiego ustroju, nie mogą się z tym pogodzić. Te dyktatury postrzegają Ukrainę jako przeszkodę. Mam na myśli Rosję, Białoruś czy Kazachstan. Jesteśmy dla nich drzazgą w oku. Dlatego chcą zniszczyć naszą demokrację. (…) Nie chcą uczestniczyć w demokracji, która jest na Ukrainie, i stąd ta rządza zniszczenia – powiedział.

