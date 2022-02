Spotkanie papieża Franciszka z Bractwem św. Piotra. Jest nowy dokument

Jak dowiadujemy się z poniedziałkowego wpisu na stronie Bractwa św. Piotra, 4 lutego Franciszek spotkał się z przedstawicielami FSSP, którym poświęcił prawie godzinę w ramach prywatnej audiencji. Tematem rozmowy było długo oczekiwane rozstrzygnięcie papieża w sprawie przyszłości instytutów kapłańskich przywiązanych do tradycyjnych sakramentów sprzed reformy liturgicznej Pawła VI.

„Bardzo serdeczna” rozmowa Franciszka i FSSP

Samo Bractwo twierdzi, że rozmowa przebiegła „bardzo serdecznie”, natomiast papież Franciszek skorzystał z tej okazji, by pokazać dokument regulujący dalszą działalność FSSP i innych zgromadzeń, jeszcze przed jego podpisaniem.

Dekret datowany na 11 lutego określa, że kapłani ze zgromadzeń sprawujących tradycyjną Mszę Świętą i inne sakramenty mogą nadal to czynić, ponieważ księgi liturgiczne z 1962 roku stanowią podstawę ich istnienia i są wpisane do ich konstytucji. Dokument stawia jednak warunki i nie jest wolny od dwuznaczności.

Pozwolenie, ale tylko we własnych kościołach

Jak czytamy w dekrecie, księża mogą korzystać z tych uprawnień we własnych kościołach i kaplicach, a poza tym potrzebują zgody lokalnego biskupa na takich samych zasadach (określonych przez motu proprio Traditionis custodes), jakie w intencji papieża Franciszka mają obowiązywać innych duchownych. Ponadto dokument stwierdza: „Bez uszczerbku dla tego, co zostało powiedziane powyżej, Ojciec Święty sugeruje, aby w miarę możliwości uwzględnić również postanowienia motu proprio Traditionis Custodes”.

Przy okazji spotkania papież docenił postawę uległości wobec Watykanu, jaką zachowuje Bractwo św. Piotra. Jak powiedział, należy ją „zachować, chronić i zalecać”. „Wdzięczni Ojcu Świętemu członkowie Bractwa św. Piotra dziękują za to potwierdzenie swojej misji. Zapraszają wszystkich wiernych, którzy czują się blisko nich jako duchowa rodzina, aby uczestniczyli lub przyłączyli się do nich w modlitwie podczas jutrzejszej Mszy Świętej w święto Katedry św. Piotra oraz do modlitwy za Papieża” – czytamy w komunikacie FSSP.

