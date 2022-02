Czas na fundament. Sakrament chrztu

Nie tylko wyzwala od grzechu pierworodnego, ale włącza do Kościoła. Sakrament chrztu świętego. Zwyczajowo udzielany jest niemowlętom, ale zobowiązania nakłada również na rodziców i rodziców chrzestnych. O innych sakramentach przeczytasz w tym artykule.

Chrzest - znaczenie

Zgodnie z nauczaniem Kościoła „Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania”. KKK 1213 Chrzest należy do sakramentów, które wywierają niezatarte znamię (pieczęć) przynależności do Chrystusa. Stąd sakramentu chrztu udziela się jeden raz; nie może on być powtórzony.

Chrzest - formalności

Chrzest dziecka to ważne wydarzenie dla całej rodziny. Przed ceremonią niezbędne jest dopełnienie kilku formalności:

zgłoszenie dziecka i ustalenie terminu w kancelarii parafialnej; konieczny będzie akt urodzenia dziecka oraz świadectwo ślubu kościelnego rodziców (jeśli odbył się w innej parafii),

wybór imienia, (wraz z imieniem wybieramy dla dziecka świętego patrona),

wybór rodziców chrzestnych; trzeba pamiętać, że muszą być to osoby wierzące o uporządkowanym życiu sakramentalnym (wymagane jest zaświadczenie z własnej parafii).

Dodatkowo w niektórych parafiach praktykowany jest zwyczaj specjalnej katechezy dla rodziców przygotowujących się do chrztu dziecka. Pomaga to zrozumieć istotę samego sakramentu i lepiej przeżyć ceremonię.



Odpowiedzialny wybór rodziców chrzestnych

Ponieważ chrzcimy niemowlęta odpowiedzialność za chrześcijańskie wychowanie i wzrost wiary dziecka biorą na siebie rodzice i chrzestni. Trzeba pamiętać, że to nie tylko formułka, ale zobowiązanie wypowiadane podczas ceremonii. Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina: „Aby mogła rozwijać się łaska chrztu, potrzebna jest pomoc rodziców. Na tym polega także rola rodziców chrzestnych, którzy powinni być głęboko wierzący, a także zdolni i gotowi służyć pomocą nowo ochrzczonemu, zarówno dziecku, jak dorosłemu, na drodze życia chrześcijańskiego” KKK 1255. Dlatego tak istotne znaczenie ma wybór chrzestnych. To nie tylko kwestia sympatii, ale przeświadczenie, że chrzestni będą dla nowego członka Kościoła – podobnie jak rodzice -świadkami i nauczycielami wiary.



Symbole chrztu

Chrzest święty to podniosła ceremonia przepełniona symboliką. Jakie znaczenia mają poszczególne symbole?

Ceremonię otwiera znak krzyża uczyniony na czole dziecka przez kapłana, a następnie rodziców i chrzestnych. To symbol wiary, który „wyciska pieczęć Chrystusa na tym, który ma do Niego należeć, i oznacza łaskę odkupienia, jaką Chrystus nabył dla nas przez swój Krzyż” (KKK, 1235). Znak krzyża jest zewnętrznym i podstawowym znakiem przynależności do Chrystusa.

Woda chrzcielna – trzykrotne polanie wodą główki dziecka symbolizuje obmycie z grzechu pierworodnego i wszelkich innych grzechów. Oznacza także włączenie w śmierć Chrystusa i w Jego zmartwychwstanie.

Olej krzyżma oznacza dar Ducha Świętego, jest znakiem włączenia do wspólnoty Ludu Bożego, oraz w potrójną misję Chrystusa (kapłańską, królewską i prorocką). Każdy ochrzczony zaproszony jest współpracy w dziele zbawienia świata.

Biała szatka to znak czystości i niewinności. Dziecko, przyobleczone w białą szatkę, staje się Dzieckiem Bożym.

Świeca odpalana od Paschału, który symbolizuje Chrystusa Zmartwychwstałego, jest przekazaniem światła wiary dziecku, które narodziło się dla Królestwa Bożego. Do podtrzymywania tego światła zobowiązani są rodzice i chrzestni.

O tej wielkiej odpowiedzialności spoczywającej na rodzicach i rodzicach chrzestnych powinniśmy pamiętać, przygotowując się do ceremonii chrztu świętego naszego dziecka. To piękne i ważne wydarzenie, które wyciska Chrystusową pieczęć na ochrzczonym i otwiera drogę do kolejnych sakramentów. Dla rodziców to wielka radość, że pierwszy krok ich pociechy w drodze do zbawienia został uczyniony.Czytaj też:

