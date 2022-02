James Martin atakuje Teksas. Dysydencki jezuita broni "zmiany płci" u dzieci

Najgłośniejszy propagator ideologii LGBT afiliujący się przy Kościele katolickim i cieszący się poparciem papieża Franciszka, o. James Martin SI, opowiedział się przeciwko działaniom katolickiego gubernatora Teksasu, Grega Abbotta, który na podstawie orzeczenia stanowego prokuratora generalnego uznał eksperymenty tzw. „zmiany płci” przeprowadzane na dzieciach za nielegalne.

James Martin: Musimy słuchać „specjalistów”

„Te procedury są potworne i tragiczne. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby chronić nas przed tymi, którzy je wykorzystują, by krzywdzić młodych Teksańczyków” – napisał na Twitterze prokurator Ken Paxton, komentując administrcyjny zakaz. Taki ton wypowiedzi nie przypadł do gustu o. Martinowi, który skrytykował decyzję władz Stanu Samotnej Gwiazdy.

Jezuita odpowiedział, cytując rewelacje publikowane przez sprzyjające ideologii LGBT Teksańskie Stowarzyszenie Pediatryczne, które stwierdziło, że „zapewnienie genderowo afirmatywnej opieki transpłciowym dzieciom i młodzieży bezsprzecznie nie stanowi nadużycia wobec dzieci”. W kolejnym tweecie James Martin rozwinął temat, znów cytując „ekspertów” ze wspomnianego stowarzyszenia: „Władze stanowe realizują projekty ustaw, które zagrażają zdrowiu i dobremu samopoczuciu transpłciowych dzieci i młodzieży oraz kryminalizują opiekę zapewnianą im przez pediatrów i innych specjalistów”.

O. Martin rozwinął swoje stanowisko w wywiadzie dla stacji Fox News, w którym stwierdził, że nie jest specjalistą w tym temacie, podobnie jak większość osób i dlatego powinniśmy porzucić własne mniemania (w domyśle: zgodne z nauczaniem Kościoła), a przyjąć opinie „specjalistów”.

LifeSiteNews: Prominentny dysydent i heterodoksyjny ksiądz

Reakcję Jamesa Martina komentuje Raymond Wolfe na łamach LifeSiteNews: „Prominentny dysydent, heterodoksyjny ksiądz, o. James Martin SJ, wychylił się we wtorkowym tweecie, aby bronić środków blokujących dojrzewanie dzieci z dysforią płciową i krytykując Teksas za ograniczenie tych eksperymentalnych praktyk”.

„Martin, ulubieniec papieża Franciszka, od lat eksponuje stanowisko skrajnie dysydenckie w stosunku do fundamentów nauczania katolickiego. Między innymi, liberalny jezuita opowiada się za «małżeństwami», adopcją dzieci i święceniami kapłańskimi dla homoseksualistów, a Boga nazywa kobietą” – przypomina publicysta.

