Nowenna pompejańska. 54 dni z Różańcem

Jedna intencja, Różaniec, błaganie, dziękczynienie i wytrwała modlitwa

Nowenna pompejańska – na czym polega?

Nowenna to dziewięciodniowa modlitwa. Ile trwa pompejanka? To sześć kolejnych nowenn. Przez 27 dni odprawiamy trzy nowenny błagalne, a przez następne 27 - trzy nowenny dziękczynne. W sumie modlitwa trwa 54 dni. Centrum nowenny pompejańskiej stanowi Różaniec. Codziennie odmawiamy trzyjego części - radosną, bolesną i chwalebną, a więc 15 tajemnic. Czwarta część Różańca (światła) nie jest obowiązkowa. To, co ważne: przez wszystkie dni Nowenny Pompejańskiej modlimy się w jednej, codziennie tej samej intencji.

Różaniec – modlitwa skuteczna od wieków

„Różaniec należy do najlepszej i najbardziej wypróbowanej tradycji kontemplacji chrześcijańskiej” – pisał św. Jan Paweł II w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae (2002), poświęconym modlitwie różańcowej. Znaczenie tej modlitwy doceniali również wcześniejsi papieże. Leon XIII wskazywał ją jako skuteczne narzędzie duchowe wobec bolączek społeczeństwa. Zasługi w promowaniu różańca mają również święci Jan XXIII (List Apostolski o różańcu Il religioso convegno) i Paweł VI, który podkreślał ewangeliczny charakter różańca i jego ukierunkowanie chrystologiczne (Adhortacja apostolska Marialis cultus). Zachęta do modlitwy różańcowej pojawiała się wielokrotnie w objawieniach maryjnych.

Nowenna pompejańska - historia

„Kto szerzy różaniec, ten jest ocalony!” - usłyszał bł. Bartłomiej Longo i poszedł za tym natchnieniem. Działał w Pompejach, odbudował kościół, wybudował sanktuarium Matki Bożej Różańcowej i rozpropagował nowennę pompejańską. Wszystko miało miejsce w XIX wieku. Jak się zaczęło? Nieuleczalnie chorej Fortunatinie Agrelli z Neapolu objawiła się Matka Boża jako Królowa Różańca Świętego i obiecała uzdrowienie za szczególną 54.dniową modlitwę różańcową. Dziewczyna wypełniła prośbę Maryi - odprawiła 6 nowenn, odmawiając każdego dnia cały różaniec i faktycznie doznała uzdrowienia. Swoim doświadczeniem podzieliła się z Bartolomeo Longo. To właśnie on, nawrócony satanista, budowniczy kościoła, apostoł różańca zaczął propagować nowennę zwaną dzisiaj pompejańską. Objawienia uznał Leon XIII, dostrzegając skuteczność związanej z nimi modlitwy. Mimo upływu czasu popularność Pompejanki nie słabnie. Niesie, nie tylko spełnienie błagań (o uzdrowienie, wyjście z uzależnień, pracę czy ocalenie małżeństwa), ale i duchową przemianę dla tych, którzy odprawią tę niezwykłą nowennę.

Jak odmawiać nowennę pompejańską? Instrukcja

Nowenna pompejańska trwa 54 dni. Przez wszystkie dni modlitwie towarzyszy jedna intencja. Pierwsze 27 dni błagamy, kolejne 27 dziękujemy. Zaczynamy:

Czynimy znak krzyża Przed rozpoczęciem każdej z trzech części różańca przedstawiamy intencję, a następnie wypowiadamy słowa:

Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.

Rozpoczynamy modlitwę różańcową od modlitw początkowych różańca:

Wierzę w Boga, Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Odmawiamy kolejne 3 części różańca (radosną, błagalną, chwalebną) – 15 tajemnic. Nie trzeba odmawiać wszystkich części jednorazowo – modlitwę można podzielić, np. na pory dnia.

Tajemnice radosne

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Nawiedzenie świętej Elżbiety

Narodzenie Pana Jezusa

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Tajemnice bolesne

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Biczowanie Pana Jezusa

Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Dźwiganie krzyża na Kalwarię

Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa

Tajemnice chwalebne

Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Zesłanie Ducha Świętego

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

Po zakończeniu każdej części różańca odmawiamy modlitwy: błagalną bądź dziękczynną.

Modlitwy końcowe w trakcie części błagalnej

Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Modlitwy końcowe w trakcie części dziękczynnej:

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

Na koniec odmawiamy modlitwę „Pod Twoją obronę” oraz trzy razy z ufnością powtarzamy: „Królowo Różańca świętego, módl się za nami”.

Modlitwę kończymy znakiem krzyża.

Wypraszając łaski przez nowennę pompejańską, trzeba pamiętać, że należy odmawiać ją codziennie. Jeżeli z jakiegoś powodu przerwiemy modlitwę, należy zacząć od nowa. Przed rozpoczęciem nowenny warto zaopatrzyć się w kalendarz lub skorzystać z bardziej zaawansowanych możliwości. Dostępne są specjalne aplikacje na smartfony wspomagające systematyczność w odmawianiu nowenny pompejańskiej.

