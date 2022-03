Wielki Post w Austrii: Zdjęcie nagiego aktywisty LGBT nad ołtarzem

Biskup austriackiego Innsbrucka, Hermann Glettler, postanowił zaaranżować osobliwą dekorację „wielkopostną” nad ołtarzem głównym w zabytkowym kościele uniwersyteckim pod wezwaniem św. Jana Nepomucena. Z inicjatywy liberalnego hierarchy zawisła tam ogromna fotografia (4,5 x 3 m) przedstawiająca leżącego aktywistę ruchu LGBT.

Nowa „aranżacja” ołtarza to praca niejakiej Carmen Brucic, fotografki, która stworzyła cykl zdjęć działaczy gruzińskiego lobby homosekualno-genderowego. Na fotografii zatytułowanej „Zmęczony” widać nagiego mężczyznę, którego ciało pokryte jest bliznami świadczącymi o samookaleczaniu się, tatuażami i kolczykami. Postać leży z ręką wyciągniętą w bok w pozycji mogącej przypominać ukrzyżowanie, do góry nogami w stosunku do ołtarza.

V jak... zwycięstwo ideologii LGBT w kościele

Bohaterem „dzieła” jest 23-letni David Apakidze z grupy określającej się jako „queerowy kolektyw artystyczny Fungus” z Tbilisi. Ze względu na kontrowersyjną działalność owego klubu LGBT został on zamknięty przez policję w roku 2018 i kreuje się od tej pory na symbol „represji”, jakie „binarny” i heteronormatywny świat prowadzi przeciwko „ludziom LGBT”.

Bp Glettler uznał, że obrazoburcze przedstawienie stanowi doskonały wyraz symboliki Wielkiego Postu i Zmartwychwstania Pańskiego, ponieważ mężczyzna wyraża cierpienie, a jednocześnie jest ułożony w pozycji przypominającej literę V – odpowiadającą zdaniem hierarchy słowu victoria, czyli zwycięstwo.

Queerowy aktywista, którego postać rozciąga się nad ołtarzem głównym barokowego kościoła św. Jan Nepomucena w Innsbrucku zasłynął także z radykalnego opowiadania się za „prawem” do zabijania dzieci nienarodzonych. „Aborcja jest aktem sakralnym, w którym kobieta odzyskuje prawo do reprodukcji” – stwierdził w jednym z wywiadów.

