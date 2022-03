Post, pustynia, kuszenie. Co łączy Jezusa z Adamem i Melchizedekiem?

Na początek Wielkiego Postu Kościół przypomina słynną scenę Kuszenia Jezusa na pustyni. Co chcieli w ten sposób powiedzieć ewangeliści? Dlaczego po 40 dniach postu Jezus mierzy się z Kusicielem? Na czym polega Jego zwycięstwo? Dlaczego właściwie nie zgodził się ulec namowom diabła? W jakiej roli występuje? To wszystko pytania, które pewnie pojawiają się w łowach wielu katolików. Żeby znaleźć na nie odpowiedzi – oczywiście, to tylko jedna z prób - odwołam się do fragmentu mojej książki „Kto fałszuje Jezusa?”. Mam nadzieję, że to co w niej napisałem odnośnie pobytu Galilejczyka na pustyni, postu przez 40 dni a potem starcia z nieczystym duchem pozwoli lepiej zrozumieć ten przekaz Tradycji.