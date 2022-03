Franciszek: Stolica Apostolska jest gotowa zrobić wszystko dla pokoju na Ukrainie

Przemowę towarzyszącą niedzielnej modlitwie Anioł Pański papież Franciszek poświęcił wojnie trwającej na Ukrainie, wzywając do stworzenia „rzeczywistych korytarzy humanitarnych”, a przede wszystkim do obrania drogi dialogu. „Na Ukrainie płyną rzeki krwi i łez. Nie jest to jednie operacja wojskowa. To jest wojna, która sieje śmierć, zniszczenie i nędzę” – podkreślił..

Franciszek apeluje o zaprzestanie agresji

- Jest coraz więcej ofiar, tak samo jak uciekających ludzi, przede wszystkim matek i dzieci. W tym udręczonym kraju z godziny na godzinę dramatycznie rośnie potrzeba pomocy humanitarnej. Gorąco apeluję o rzeczywiste zabezpieczenie korytarzy humanitarnych oraz o zagwarantowanie i ułatwienie dostępu pomocy na oblężone tereny, aby zapewnić życiodajną pomoc naszym braciom i siostrom uciskanym przez bomby i strach. Dziękuję tym wszystkim, którzy przyjmują uchodźców – mówi papież

Franciszek wezwał przede wszystkim do zaprzestania ataków zbrojnych i sięgnięcia po „negocjacje i zdrowy rozsądek”. Ubolewając nad wojną wywołaną przez Rosję, wezwał sprawców, aby powrócili do respektowania prawa międzynarodowego.

Papież dziękuje dziennikarzom i wysyła swoich współpracowników na Ukrainę

Papież podziękował wszystkim dziennikarzom, którzy z narażeniem życia relacjonują sytuację na Ukrainie. „Dziękuję bracia i siostry za te waszą służbę (brawa). Jest to służba, która pozwala nam być blisko dramatu tego narodu i pozwala ocenić okrucieństwo wojny”. Następnie zainicjował wspólną modlitwę za Ukrainę. „Mamy przed sobą ukraińskie flagi. Prośmy wspólnie, jak bracia Maryję, Królową Ukrainy” – wezwał, zaczynając „Zdrowaś Maryjo”.

„Stolica Apostolska gotowa jest zrobić wszystko, gotowa jest służyć pokojowi” – zadeklarował Franciszek. Poinformował też, że w jego imieniu na tereny objęte wojną udali się z Watykanu dwaj jego bliscy współpracownicy.

- W tych dniach na Ukrainę pojechało dwóch kardynałów, aby służyć ludziom, żeby pomóc. Jałmużnik papieski kard. Konrad Krajewski, żeby zawieźć pomoc najbardziej potrzebującym i kard. Michael Czerny, prefekt Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Ta obecność tam dwóch kardynałów, jest obecnością nie tylko papieża, ale wszystkich chrześcijan, którzy chcą się zbliżyć i powiedzieć: Wojna jest szaleństwem! Prosimy, zatrzymajcie się! Popatrzcie na to okrucieństwo! – przemawiał.

