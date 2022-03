Wojskowa, która została zakonnicą pozywa Waszyngton. Chodzi o szczepienia

S. Deirdre Byrne to zakonnica, która przed przyjęciem habitu służba w armii Stanów Zjednoczonych jako chirurg. Obecnie jako pracowniczka opieki zdrowotnej wstąpiła na drogę prawną przeciwko władzom miasta Waszyngton, które odmówiły uznania jej religijnego sprzeciwu wobec przyjęcia szczepionki na COVID-19.

Władze miasta odmówiły uznania sprzeciwu religijnego wobec szczepionki

Pozew w imieniu siostry złożyli prawnicy z Towarzystwa Thomasa Moore'a, a pozwanymi są burmistrz Muriel Bowser i dyrektor departamentu zdrowia LaQuandrą Nesbitt. Zakonnica ze zgromadzenia Małych Robotnic Najświętszych Serc (Little Workers of the Sacred Hearts) pełni posługę świadcząc nieodpłatną opiekę medyczną dla ubogich.

- Siostra Deirdre domagała się – i odmówiono jej – zwolnienia religijnego od przymusu szczepień przeciw COVID-19 dla pracowników opieki zdrowotnej. Wszystkie trzy szczepionki przeciwko COVID-19 zatwierdzone w Stanach Zjednoczonych zostały przetestowane, opracowane lub wyprodukowane z linii komórkowych pochodzących z aborcji, wobec czego Siostra Deirdre ma głęboki i szczery sprzeciw religijny – wyjaśnia Christopher Ferrara z Towarzystwa Thomasa Moore'a.

Prawnik: Potrzebna jest interwencja sądowa

Nie jest to pierwszy pozew przeciwko burmistrz Waszyngtonu dotyczący łamania prawa do wolności religijnej. Jak podkreśla Ferrara, „po raz kolejny potrzebna jest interwencja sądowa”. „Tym razem, aby zapobiec bezsensownemu zablokowaniu praktyki lekarskiej siostry zakonnej, która poświęciła swoją karierę w Dystrykcie Kolumbii dla leczenia chorych, których nie stać na wysokiej jakości opiekę medyczną” – tłumaczy prawnik z chrześcijańskiej organizacji.

Siostra Byrne jest pułkownikiem armii USA i służyła na misjach jako lekarz wojskowy. Obecnie realizuje specjalizacje medycyny rodzinnej oraz chirurgii. Jest obecnie represjonowana na podstawie przymusu szczepień wprowadzonego przez prezydenta Joe Bidena.

