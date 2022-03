Franciszek: Nadużycie władzy i interesy partykularne zagrażają ludzkości

W czwartek w Bratysławie rozpoczęły się III Europejskie Katolickie Dni Społeczne. Wydarzenie organizowane jest przez Radę Konferencji Episkopatów Europy, Komisję Episkopatów Wspólnoty Europejskiej oraz Konferencję Biskupów Słowacji.

Z tej okazji Ojciec Święty Franciszek skierował przesłanie na ręce przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy abp. Gintarasa Grušasam.

"To nie jest to, na co liczyliśmy"

"Tragedia wojny toczącej się w sercu Europy wprawia nas w zdumienie. Nigdy nie sądziliśmy, że zobaczymy jeszcze takie sceny, przypominające wielkie wojny ubiegłego wieku" – pisał papież.

"Rozdzierające serce wołanie o pomoc naszych ukraińskich braci i sióstr przynagla nas jako wspólnotę wierzących nie tylko do poważnej refleksji, ale do płaczu wraz z nimi, i uczynienia czegoś dla nich, do dzielenia udręki narodu, którego tożsamość, historia i tradycja zostały zranione. Krew i łzy dzieci, cierpienie kobiet i mężczyzn, którzy bronią swojej ziemi lub uciekają przed bombami, wstrząsają naszym sumieniem" – czytamy w przesłaniu.

Franciszek podziękował biskupom za szybką reakcję i gotowość niesienia pomocy. Prosił o ciągłą modlitwę w intencji pokoju.

"Bądźmy w tym niestrudzeni i nie przestawajmy wzywać pokoju od Boga i od ludzi. Dlatego wzywam was do nieustannej modlitwy, aby ci, którzy kierują losem narodów, nie szczędzili wysiłków, by przerwać wojnę i rozpocząć konstruktywny dialog, który położy kres ogromnej tragedii humanitarnej, jaką ona powoduje" – przekazał Ojciec Święty.

"Miłość to bliskość"

Papież skomentował też hasło przewodnie na III Europejskie Katolickie Dni Społeczne. "Tytuł, który wybraliście na te dni: »Europa po pandemii: nowy początek« zachęca nas do refleksji nad przemianami zachodzącymi w społeczeństwie europejskim. Czas ten, nadal uwarunkowany pandemią, przyniósł znaczące zmiany społeczne, ekonomiczne, kulturowe, a także kościelne. W tej sytuacji, naznaczonej cierpieniem, wzrosły lęki, zwiększyło się ubóstwo i pogłębiła samotność" – napisał.

W swoim przesłaniu Franciszek nawiązał też do słów jednego z założycieli Unii Europejskiej Alcide'a De Gasperi'ego o "dobru wspólnym naszych europejskich ojczyzn, naszej ojczyzny Europy”. "Tak, Europa i tworzące ją narody nie są sobie przeciwstawne, a budowanie przyszłości nie oznacza ujednolicania się, ale jeszcze większe zjednoczenie zachowując poszanowanie dla różnorodności" – podkreślił papież.

"Przekształćmy wciąż istniejące w Europie mury w drzwi dostępu do jej dziedzictwa dziejów, wiary, sztuki i kultury. Promujmy dialog i przyjaźń społeczną, aby wzrastało ludzkie współżycie oparte na braterstwie" – zaapelował Ojciec Święty.

Czytaj też:

Rada KEP ds. Migracji: Chrześcijańska gościnność to przyjmować, chronić, promować i integrowaćCzytaj też:

Franciszek jednak zaprosi wszystkich biskupów do poświęcenia Rosji?