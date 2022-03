Abp Gądecki: Apeluję do wszystkich, aby przyłączyli się do poświęcenia Rosji

Jak podaje Catholic News Agency, Watykan potwierdził doniesienia tejże agencji jakoby papież Franciszek planował zwrócić się do wszystkich biskupów z prośbą o przyłączenie się do aktu poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Taką wiadomość przekazał nuncjusz papieski w USA w liście do tamtejszego episkopatu. Stolica Apostolska nie wydała w tej oficjalnego komunikatu.

Polski episkopat dołączy do aktu poświęcenia Rosji

Niezależnie od tego część biskupów dobrowolnie deklaruje udział w uroczystości poświęcenia, a dołączył do nich w piątek również przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki.

Hierarcha wydał oświadczenie, w którym zachęca wszystkich katolików w Polsce do wzięcia udziału w akcie poświęcenia Rosji zaplanowanym na 25 marca o godz. 17:00. „W związku z trwającą agresją zbrojną Rosji w Ukrainie, dnia 25 marca br., w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Ojciec Święty Franciszek dokona Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Jednocześnie Papież prosi, aby pasterze i wierni na całym świecie trwali w tym samym czasie zjednoczeni na modlitwie, pod przewodnictwem Biskupa Rzymu” – czytamy w komunikacie.

Papież Franciszek spełni wolę Niepokalanej?

„Kościół w Polsce pragnie odpowiedzieć na to papieskie wezwanie, dlatego zwracam się z apelem do wszystkich księży biskupów, kapłanów, osób życia konsekrowanego i wszystkich wiernych, aby tego dnia we wszystkich katedrach i kościołach w Polsce o godz. 17:00, w jedności z Następcą Świętego Piotra, wznieść modlitwy do Boga, odmawiając Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Proszę również, by tego dnia odprawić Eucharystię w intencji pokoju w Ukrainie oraz nawrócenia Rosji” – dodaje abp Gądecki.

„Powierzając Dobremu Bogu sprawę pokoju w Ukrainie i świecie, z serca wszystkim błogosławię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” – kończy hierarcha.

Gdyby faktycznie papież Franciszek wezwał wszystkich biskupów świata do dołączenia do aktu poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, oznaczałoby to spełnienie istotnego warunku, jaki wskazała sama Matka Najświętsza w objawieniach fatimskich.

