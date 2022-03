Poświęcenie Rosji w jedności z biskupami świata – Watykan oficjalnie potwierdza

Biuro prasowe Watykanu oficjalnie potwierdza: papież Franciszek wystosował wezwanie do wszystkich biskupów, by przyłączyli się do poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi.

„Poświęcenie Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi zostanie ogłoszone przez Papieża w piątek 25 marca po południu w Bazylice św. Piotra. Akt konsekracji będzie dokonany w komunii z Kościołami lokalnymi na całym świecie” – podaje papieski serwis Vatican News. Biuro prasowe Watykanu potwierdza prośbę o jedność biskupów Zamiar poświęcenia Rosji w jedności ze wszystkimi biskupami potwierdził w piątek popołudniu dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej, Matteo Bruni. Odpowiadając na pytania dziennikarzy podczas konferencji prasowej, powiedział: „Papież Franciszek zaprosił biskupów całego świata wraz z ich kapłanami, aby przyłączyli się do niego w modlitwie o pokój oraz w poświęceniu i zawierzeniu Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi”. „Papież odmówi modlitwę po południu w piątek 25 marca – w uroczystość Zwiastowania – w Bazylice św. Piotra z okazji celebracji pokuty, która rozpocznie się o godz. Ten sam akt, tego samego dnia, podejmą wszyscy biskupi świata” – informuje watykański portal. Jak przypomina papieskie medium, Matka Najświętsza w swoim przesłaniu do siostry Łucji w Fatimie zażyczyła sobie poświęcenia Rosji swojemu Niepokalanemu Sercu i ofiarowania zadośćuczynienia w ramach nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. Inaczej, jak ostrzegała Maryja, Rosja „rozsieje swoje błędy po całym świecie, prowokując wojny i prześladowania skierowane przeciw Kościołowi”. Po raz pierwszy jest szansa na poświęcenie Rosji zgodnie z przesłaniem Fatimskim „Po objawieniach fatimskich miały miejsce różne akty konsekracji Niepokalanemu Sercu Maryi” – czytamy na stronie Vatican News. Papieski serwis nie wspomina jednak, że żadne z tych poświęceń nie spełniało wszystkich warunków przedstawionych przez siostrę Łucję na podstawie przesłania Matki Bożej, a więc z wyraźnym odniesieniem do Rosji i wydając „rozkaz wszystkim biskupom katolickim”, by połączyli się w tym akcie. „W takim duchu poświęcenie Rosji nigdy nie zostało dokonane, co przyznaje obecnie choćby kard. Raymond Leo Burke. Nie zdobył się na ten gest Pius XI, a kolejni papieże dokonali go w sposób wybrakowany. Pius XII dokonał poświęcenia, ale nie rozkazał wszystkim biskupom świata katolickiego, by uroczyście i publicznie uczestniczyli w tym akcie. Paweł VI ponowił niekompletny akt Piusa XII. Z kolei Jan Paweł II sięgnął po wybieg iście kuriozalny, dwukrotnie dokonując poświęcenia, w którym nie padło słowo... Rosja” – pisze Filip Obara na łamach DoRzeczy.pl. Po raz pierwszy istnieje szansa, że poświęcenie Rosji odbędzie się zgodnie z intencją jego inicjatorki, Najświętszej Maryi Panny. Czytaj też:

