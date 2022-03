Gruziński biskup z USA: Są tacy, co błogosławią zabijanie ludzi na Ukrainie

Bp Sawa z Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego odwiedził metropolię Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego w USA, aby wyrazić swoją solidarność z Ukraińcami walczącymi przeciwko inwazji rosyjskiej. „Ci, którzy wierzą w Chrystusa, muszą dziś stać po stronie Ukrainy! Dziś Chrystus ma tam swoją Kalwarię, jest krzyżowany!” – powiedział.

Bp Sawa: Gruzja ostrzegała Ukrainę już w 2008 roku

Hierarcha połączył się w modlitwie o pokój z metropolitą Antonim i ordynariuszem eparchii zachodniej, abp. Danielem. Podczas swojego przemówienia podkreślił solidarność z okupowaną Ukrainą i przypomniał historię Gruzji, gdzie również miała miejsce rosyjska agresja. „Gruzja na przestrzeni lat była wiele razy uciskana przez Rosję! Dziś okupuje ona 20 proc. naszego terytorium” – wskazał.

Biskup przypomniał, że już w roku 2008 Gruzini zwracali uwagę, że i Ukraina jest zagrożona wojną, którą może wywołać Rosja. „Wtedy ludzie nas nie rozumieli. Dzisiaj widzicie do czego zdolna jest ta okropna dyktatura!” – podkreślił.

- My, arcykapłani, widzimy, co dzieje się na Ukrainie. Niestety, nie wszyscy są po naszej stronie. Są tacy, którzy błogosławią zabijanie pokojowych ludzi na Ukrainie! o nie jest chrześcijaństwo! Ci, którzy wierzą w Chrystusa, muszą dziś stać po stronie Ukrainy! Dzisiaj Chrystus jest tam prześladowany. Ukraina to dziś Kalwaria! Wierzymy, że wydarzy się zmartwychwstanie i światło zwycięży ciemność! – mówił bp Sawa, odnosząc te słowa do patriarchy Cyryla I i duchowieństwa rosyjskiego, które popiera inwazję na Ukrainę.

Abp Szewczuk: Ukraina walczy o niepodległość

Niesprawiedliwość ataku Rosji na Ukrainę podkreślił też po raz kolejny zwierzchnik Kościoła Grekokatolickiego na Ukrainie, abp Światosław Szewczuk, który powiedział, że Ukraina walczy, ponieważ egzekwuje swoje prawo do niepodległości. Hierarcha przypomniał o ludobójstwie, które ma miejsce Mariupolu i o rozpoczętych przez najeźdźcę przymusowych deportacjach ludności do Rosji.

- Zwłaszcza na południu Ukrainy ludność cywilna protestuje przeciwko okupacyjnej władzy. Ludzie protestują przeciwko swoim gwałcicielom i mordercom. I pokazują, że Chersoń i inne miasta Ukrainy, które są dziś pod okupacją, to Ukraina i że chcą żyć w ukraińskim, niepodległym, wolnym państwie. Proszę wszystkich o modlitwę za tych, którzy są przymusowo deportowani z Ukrainy do Rosji – powiedział abp Szewczuk.

