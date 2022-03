Kanada: Pastor Artur Pawlowski przeniesiony do aresztu domowego

Kanadyjski pastor polskiego pochodzenia, Artur Pawlowski, stał się jednym z najbardziej znanych przeciwników reżimu covidowego w Kanadzie po tym, jak został pięciokrotnie aresztowany za świadczenie posługi w swoim zborze pomimo „obostrzeń” sanitarnych oraz za wsparcie dla pokojowego protestu zwanego Konwojem Wolności.

Polski pastor spędził półtora miesiąca w areszcie

Pastor z Calgary spędził w areszcie półtora miesiąca, a stawiane mu zarzuty były podnoszone w mediach i politycznych wystąpieniach lokalnych władz, a nie na sali sądowej, jak ujawniła rodzina więzionego. Dotychczas sąd odmawiał zwolnienia za kaucją, uznając, że mężczyzna stanowi zagrożenie dla „bezpieczeństwa publicznego”.

Obecnie sąd zwolnił za kaucją Artura Pawlowskiego, obkładając go jednak restrykcjami związanymi z aresztem domowym. Pastor będzie musiał zapłacić w sumie 37 tys. dolarów kaucji, z czego 12 pokryje obecnie jego żona, a resztę on sam po opuszczeniu aresztu. Przebieg rozprawy został utajniony.

Warunki aresztu domowego dla pastora Pawlowskiego

W ramach aresztu domowego, który został zasądzony, pastor Pawlowski będzie zmuszony do przestrzegania godziny policyjnej od 19 do 7 rano (wyjątkiem będą jedynie wieczorne nabożeństwa). Zakazano mu także branie udziału we wszelkich manifestacjach i spotkaniach z publicznością innych niż służba w zborze.

Pawlowski przebywał areszcie od 8 lutego, kiedy został zatrzymany przez jednostkę specjalną SWAT przed tym jak miał wygłosić przemówienie do uczestników Konwoju Wolności. Jest on jednym z pastorów prześladowanych przez lewicowy reżim Justina Trudeau, którzy zostali pozbawieni wolności w czasie lockdownów i w czasie trwania pokojowych protestów brutalnie stłumionych przez rząd.

