Jezuici usunęli dziekana z Papieskiego Instytutu Wschodniego. Nie zaszczepił się

Jak dowiedział się portal Church Militant, o. Massimo Pampaloni SI został usunięty ze stanowiska dziekana w prestiżowym Papieskim Instytucie Studiów Wschodnich, ponieważ odmówił udziału w akcji przymusowego „wyszczepiania”, którą promuje i prowadzi papież Franciszek razem ze sporą częścią katolickiej hierarchii.

Rektor instytutu odmawia komentarza

O. Pompaloni to rozpoznawany na świecie znawca tematyki orientalnej i doradca Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich. Został on ukarany przez przełożonych swojego zakonu, którzy nie tylko pozbawili go stanowiska w placówce naukowej, ale także polecili mu oddalenie się z Europy, posyłając go na posługę do Brazylii.

Rektor instytutu, o. David Nazar SI, odmówił udzielenia szczegółowych informacji na temat ukarania swojego współbrata, a także odpowiedzi na pytanie, czy o. Pompaloni zostanie przywrócony na stanowisko, gdyby rząd Włoch zniósł przymus szczepień w placówkach naukowych. „Ze względu na ochronę prywatności nie udzielamy żadnych informacji na ten temat” – poinformowało biuro rektora.

Przymus szczepień i segregacja sanitarna u jezuitów

Nie jest to jedyny przypadek przymuszania do szczepień przez jezuickich przełożonych. Jak przypomina Church Militant, niedawno zmarł wskutek stwierdzonych powikłań poszczepiennych 48-letni o. Jacquineau Azétsop SI, dziekan Wydziału Nauk Społecznych Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego.

„Jezuiccy przełożeni i szefowie instytucji tworzą getta «tylko dla zaszczepionych», wykluczając osoby zakonne, wykładowców, studentów i pracowników, którzy nie przyjęli zastrzyków przeciw COVID-19, a w niektórych przypadkach nawet zastrzyków przypominających” – czytamy. Portal podaje przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie (według danych Stowarzyszenia Uniwersytetów i Koledżów Jezuickich) 17 na 21 placówek wprowadziło przymus szczepień.

