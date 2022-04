Jak wygrać ze współczesną herezją

Czytelnikowi, który nie jest zaznajomiony z Drogą Synodalną Kościoła w Niemczech, przypomnę w największym skrócie: Droga Synodalna ruszyła w grudniu 2019 r. Kościół za Odrą chce na niej przegłosować (sic!) zniesienie celibatu, kapłaństwo kobiet, demokratyzację władzy kościelnej oraz legalizację homoseksualizmu i antykoncepcji. Na te plany papież jak dotąd nie reagował. Zareagowali jednak kardynałowie i biskupi z kilku krajów świata.

Jako pierwszy zrobił to 22 lutego przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Wysłał list do swojego odpowiednika z Niemiec – bp. Georga Bätzinga. Zwrócił mu uwagę na błędną perspektywę, jaką przyjął niemiecki proces reformistyczny. Polski hierarcha odwołał się zarówno do Pisma Świętego, jak i do wielu dokumentów Stolicy Apostolskiej. Wreszcie wezwał bp. Bätzinga do wierności Ewangelii.

3 marca na łamach austriackiego portalu Kath.net artykuł pod wymownym tytułem „Quo vadis, Germania?” opublikował emerytowany kardynał kurialny Walter Brandmüller. Oskarżył Kościół katolicki w Niemczech o uleganie błędnej w jego ocenie filozofii Hegla oraz przyjmowanie herezji neomodernistycznej. Według purpurata Droga Synodalna zmierza w prostej linii do „ateizacji” chrześcijaństwa.