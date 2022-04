Kard. Marx: Katechizm nie jest wykuty w kamieniu – można w niego wątpić

Arcybiskup Monachium i Fryzyngii to jeden z czołowych przywódców niemieckiej Drogi synodalnej, która otwarcie odrzuca nauczanie Kościoła na temat grzeszności homoseksualizmu. Kard. Reinhard Marx potwierdził te poglądy w wywiadzie dla lewicowego tygodnika „Stern”.

„Etyka inkluzywna” według kard. Marxa

Hierarcha został zapytany „jak osoby homoseksualne, queer czy trans mają być umieszczane w nauczaniu katolickim”, na co odpowiedział, przedstawiając niezgodną z katolickim nauczaniem koncepcję „inkluzywności” wobec czynnych homoseksualistów.

- Etyka inkluzywna, którą sobie wyobrażamy, nie polega na luźnym podejściu – jak twierdzą niektórzy. Chodzi o coś innego: o spotkanie na wysokości oczu, szacunek dla drugiego. Wartość miłości jest ukazana w związku; w nieczynieniu drugiej osoby przedmiotem, w nieużywaniu i nieponiżaniu drugiej osoby, w byciu wiernym i we wzajemności. Katechizm nie jest wykuty w kamieniu. Można wątpić w to, co mówi – powiedział Marx.

„Włączanie” homoseksualistów, ale nie poprzez nawrócenie

Jak dodał dysydencki hierarcha, on sam od lat głosi pogląd na temat „włączania” do Kościoła osób żyjących w tzw. związkach jednopłciowych. Jest on zwolennikiem udzielania przez księży błogosławieństw dla takich par, a mówiąc o „inkluzywności” nie wspomina na temat nawrócenia i konieczności porzucenia nieuporządkowanych skłonności wynikających z zaburzeń orientacji seksualnej.

- Rozmawialiśmy o tych kwestiach podczas synodu o rodzinie, ale była niechęć do ustalenia czegoś. Nawet wtedy powiedziałem: Są ludzie żyjący w intymnym związku miłosnym, który wyraża się seksualnie. Czy naprawdę możemy uznać, że jest to bezwartościowe? Jasne, są ludzie, którzy chcą widzieć seksualność ograniczoną do prokreacji, ale co powiedzą ludziom, którzy nie mogą mieć dzieci? – dodał rozmówca liberalnego magazynu.

Kard. Reinhard Marx jest członkiem Rady Kardynałów Doradców papieża Franciszka, która wspomaga procesy zarządzania Kościołem. Urzędujący papież mianował go również członkiem Rady ds. Gospodarczych i osobiście wyróżnił, kiedy nie przyjął jego rezygnacji z godności arcybiskupa.

