Franciszek o masakrze w Buczy: Ta niewinna krew błaga o zakończenie wojny

Jak podaje Vatican News, poruszający przebieg miała środowa audiencja generalna w Watykanie. Papież Franciszek, biorąc do rąk ukraińską flagę, dostarczoną mu z Buczy, wyraził ból z powodu okrucieństw wojny i zaapelował o jej zakończenie.

- Najnowsze informacje o wojnie na Ukrainie, zamiast przynosić ulgę i nadzieję, zaświadczają o nowych potwornościach, takich jak masakra w Buczy. Coraz bardziej przerażające okrucieństwa, dokonywane są także na cywilach, bezbronnych kobietach i dzieciach. Są to ofiary, których niewinna krew woła do nieba i błaga: «Niech zostanie położony kres tej wojnie! Niech zamilknie broń! Niech zaprzestanie się siać śmierć i zniszczenie!». Pomódlmy się o to razem – mówił.

Flaga z Buczy na audiencji papieża Franciszka

Flaga, którą otrzymał papież, była wcześniej świadkiem tego, co papieski portal określa jako „rewolucję godności”, czyli Majdanu rozpoczętego w 2013 roku. „Wczoraj prosto z Buczy, przywieziono mi tę flagę. Ta flaga pochodzi z wojny, właśnie z tego zamęczonego miasta – Buczy” – wyjaśnił Franciszek.

- Towarzyszy nam też tutaj grupa ukraińskich dzieci. Pozdrówmy je i pomódlmy się razem z nimi. Te dzieci musiały uciekać i przybyć do obcej ziemi: to jeden z owoców wojny. Nie zapominajmy o nich i nie zapominajmy o narodzie ukraińskim. Ciężko jest być wykorzenionym ze swej ziemi przez wojnę – kontynuował.

Papież ponownie podziękował Polakom za zaangażowanie w pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy. „W tym czasie Wielkiego Postu, który przygotowuje nas do świąt Zmartwychwstania Pańskiego, okazaliście niezwykłą i przykładną życzliwość dla naszych braci Ukraińców, dla których otworzyliście serca i drzwi waszych domów” – powiedział.

