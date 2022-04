Abp Gądecki krytycznie o odejściu Franciszka od koncepcji wojny sprawiedliwej

Przewodniczący episkopatu Polski w wywiadzie udzielonym Tygodnikowi TVP dystansuje się od postawy Franciszka, który otwarcie zerwał z nauczaniem Kościoła w sprawie wojny sprawiedliwej. Urzędujący papież konsekwentnie unika przyznania, że wojna obronna przed agresją wroga, jaką prowadzi Ukraina, jest wojną sprawiedliwą. W zamian za to obarcza on winą bliżej nieokreślony ogół ludzi.

Dokument polskich biskupów o „nieszczęsnych skutkach watykańskiej Ost-Politik”

Rozmowę prowadzi Barbara Sułek-Kowalska zaraz po spotkaniach abp Gądeckiego z papieżem Franciszkiem oraz z patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem I. Jak zdradza hierarcha, podczas audiencji w Watykanie przekazał on papieżowi dokument polskich biskupów „na temat nieszczęsnych skutków Ost-Politik Watykanu w stosunku do Kościołów w Europie Środkowo-Wschodniej”.

- Sympatia dyplomacji watykańskiej do Rosji jest prawdopodobnie pochodną podobnego stanu ducha, jaki panuje w Italii, Francji, które nie doświadczyły na własnej skórze panowania dyktatury komunistycznej – tłumaczy arcybiskup.

Abp Gądecki wskazuje błędne rozumienie wojny przez papieża Franciszka

Jak ocenia przewodniczący episkopatu, „inwazja na Ukrainę przyniesie Federacji Rosyjskiej więcej szkody niż pożytku”, co dotyczy zarówno wyniszczenia życia rosyjskich żołnierzy, jak i reputacji państwa rządzonego przez Władimira Putina. „Rosja zniszczy bezpowrotnie swoje dobre imię” – podkreśla rozmówca Tygodnika TVP.

Hierarcha otwarcie wskazuje na błędne rozumienie koncepcji wojny sprawiedliwej, jakie towarzyszy refleksji papieża Franciszka na ten temat. „Koncepcja wojny sprawiedliwej ma swoją długą historię. (...) Wielu ludzi błędnie interpretuje piąte przykazanie Dekalogu «Nie zabijaj». Nie odnosi się ono bowiem do zakazu wojny, ale do zakazu morderstwa, na co wskazuje użyte tu hebrajskie słowo rāşah. Poprawny przekład powinien brzmieć: «Nie będziesz mordował»” – tłumaczy.

- Celem sprawiedliwej wojny jest ukaranie zła i przywrócenie pokoju. (...) Do sprawiedliwych należą przede wszystkim wojny obronne, oparte na dochodzeniu praw czy wyrównywaniu krzywd, z czego wynika konieczność utrzymywania armii. (...) Dzisiaj jednak – w wypowiedziach papieża Franciszka – wielokrotnie powraca ostra krytyka teorii „wojny sprawiedliwej”. „Wojny są zawsze niesprawiedliwe” – mówi papież – dodaje abp Stanisław Gądecki.

