USA: Kolejny stan zakazuje lockdownów w miejscach kultu religijnego

Konserwatywne amerykańskie stany nie ustają w prawnych działaniach na rzecz zapobieżenia w przyszłości klęski, jaką okazała się polityka zamykania gospodarki, życia społecznego i religijnego, prowadzona pod pretekstem walki z epidemią koronawirusa. Floryda jako pierwsza zniosła wszelkie lockdowny, a następnie przystąpiła do uchwalenia szeregu aktów prawnych zakazujących takich praktyk. Za przestępstwo uznano tam m. in. przymus szczepień i segregację sanitarną oraz zmuszanie dzieci szkolnych do noszenia masek.

Kult religijny zaliczony do kluczowych aktywności

Wprowadza się także zmiany prawne, w myśl których kult religijny zostaje uznany za kluczową aktywność publiczną, tak by nie nigdy nie mogło dojść do rządowego nakazu zamknięcia świątyń w czasie jakiegokolwiek stanu wyjątkowego. W ślady Florydy, uchwalając to prawo, poszedł właśnie rządzony przez republikanów stan Kentucky.

Gubernator Andy Beshear podpisał ustawę, pomimo że w czasie epidemii był zwolennikiem lockdownów. Jak zauważa autor ustawy, Shane Baker, przywódca zdecydował się na to, ponieważ pozostał rok do wyborów, a opinia publiczna jest przeciwna polityce lockdownów.

Prawnik: Uczynki względem duszy niezbędne dla społeczeństwa

Ustawa została pochwalona przez organizację prawniczą Sojusz Obrony Wolności (Alliance Defending Freedom). „Domy kultu i organizacje religijne zapewniają działania podtrzymujące duszę, które są niezbędne dla naszego społeczeństwa i chronione przez Pierwszą Poprawkę” – powiedział Greg Chafuen.

- Podczas gdy urzędnicy publiczni mają uprawnienia i obowiązki w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, Pierwsza Poprawka zakazuje rządowi traktowania świątyń i organizacji religijnych gorzej niż centrów handlowych, restauracji czy siłowni. Ustawa nr 43 wyjaśnia, że urzędnicy nie mogą dyskryminować działań religijnych, w tym podczas kryzysu publicznego. Pochwalamy gubernatora Besheara i legislaturę stanu Kentucky za podjęcie tego znaczącego kroku w obronie wolności religijnej dla wszystkich mieszkańców stanu Kentucky – dodał prawnik.

