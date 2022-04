Abp Szewczuk: Okupanci nie szanują osób starszych. Przemyślmy czwarte przykazanie

Abp Światosław Szewczuk poniedziałkowe orędzie wojenne poświęcił duchowi walki po tym, jak ukraińskie wojsko przeżyło kolejne dzień ataku na Charków, a także na Nikołajew. Jak zaświadczył hierarcha, pod punktami poboru ustawiają się kolejki ludzi, którzy mają świadomość, że bez ich udziału nie dojdzie do ostatecznego wyparcia wojsk wroga.

Jednocześnie zwierzchnik ukraińskiego Kościoła Grekokatolickiego odniósł się do sytuacji osób starszych, które padają ofiarą rosyjskich ataków na cywilów. „Osoby starsze to najbardziej bezbronne ofiary tej brutalnej wojny. A to przecież je ma chronić czwarte przykazanie Boże” – podkreślił.

Abp Szewczuk: Okrucieństwa wojny przypominają o czwartym przykazaniu

Jak wskazał, okropieństwa wojny, a także postawa walczących Ukraińców powinny skłaniać do ponownego przemyślenia zawartego w dekalogu imperatywu szacunku dla rodziców. „Ukraińcy naprawdę wiedzą, jak czcić starszych, jak nawet podczas ewakuacji ostrożnie niosą obłożnie chorych ojców czy matki. Dziś nasi księża, nasi wolontariusze, odwiedzają samotne osoby starsze w miastach i wsiach Ukrainy. W ten sposób mogą zobaczyć w ich oczach moc Boga. Każda taka wizyta to wielkie wzbogacenie. Mówią: przyszliście do nas, aby Pan Bóg o nas nie zapomniał” – mówił abp Szewczuk.

- A dla nas, młodszego pokolenia, starsi ludzie są nauczycielami życia. To oni przekazują prawdziwe wartości życiowe, które mogą stanowić solidny fundament do budowania własnego stylu życia. Pamiętajmy dzisiaj o starszych, którzy są najbardziej bezbronni w tej brutalnej wojnie – dodał.

Duchowny przywołał przykład Łukaszówki, w której – jak zaświadcza 70-letni Mykoła – okupanci spędzili 140 cywilów, w tym starcy i 50 dzieci, do ciasnej piwnicy, gdzie mieli pozostawać zarówno żywi, jak i zmarli. Jednocześnie, jak wskazał abp Szewczuk, Ukraińcy dają na co dzień dowody szacunku dla starszych ratując ich z pożogi wojennej i transportując na noszach w bezpieczniejsze miejsca.

