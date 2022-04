Kard. Krajewski przybędzie do Kijowa. Przekaże dar od papieża

Jak powiedział agencji SIR nuncjusz apostolski w Kijowie abp Visvaldas Kulbokas, "będzie to wspaniała okazja do przeżycia całego Triduum Paschalnego razem z Jego Eminencją, co dla mnie będzie także znakiem wielkiej bliskości osobistej papieża".

– Spędzimy te dni razem, aby przekazać ambulans, dar Ojca Świętego, do szpitala w Kijowie; aby odwiedzić miejsca w okolicach Kijowa, które ucierpiały i doświadczyły rzeczy niewiarygodnych i niemożliwych do opisania, aby spotkać się ze wspólnotami katolickimi i wraz z nimi się modlić. Z pewnością jest wiele pilnych spraw, ale mimo to postaramy się przeżyć Triduum Paschalne na intensywnej modlitwie – zapewnił abp Kulbokas.

Środa będzie dniem poświęconym przede wszystkim spotkaniom i wizytom. W Wielki Czwartek, jako symboliczny akt umycia nóg, odbędzie się przekazanie ambulansu, daru Ojca Świętego, Instytutowi Kardiologicznemu w Kijowie, a następnie udział w liturgii Wielkiego Czwartku "in coena Domini" w kościele św. Mikołaja.

– Jest to prawdziwy kościelny symbol okresu, który przeżywamy, ponieważ górna część jest wykorzystywana, także we współpracy z rządem ukraińskim, do dystrybucji pomocy humanitarnej, podczas gdy liturgia odbywa się pod ziemią, w swego rodzaju krypcie – powiedział nuncjusz.

Kardynał odwiedzi Buczę

Następnie, w Wielki Piątek, "planujemy z kardynałem odwiedzić ten straszny trójkąt: Worzel, Irpień, Buczę i Borodiankę".

– Nie wiemy, ile będziemy mogli zobaczyć, ponieważ jest to teren zniszczony, prawie całkowicie, i dlatego poruszanie się po nim, choć pod eskortą policji i władz, będzie bardzo powolne i trudne. Udamy się na to terytorium, aby być w miejscach, gdzie tak wielu ludzi cierpiało przez wiele dni, gdzie tak wielu umierało, aby razem z nimi modlić się Drogą Krzyżową i liturgią Męki Pańskiej – powiedział nuncjusz.

W Wielką Sobotę w konkatedrze rzymskokatolickiej św. Aleksandra w Kijowie zostanie odprawiona Wigilia Paschalna z udziałem biskupa Witalija Krywieckiego i abp Światosława Szewczuka. – I wreszcie, w dzień Wielkanocy, liturgia zostanie odprawiona w katedrze katolickiej – poinformował abp Visvaldas Kulbokas.

