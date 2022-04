100 mln zł na pomoc dla Ukrainy. Caritas podsumowuje dotychczasowe wsparcie

Ponad połowa tej kwoty – 50,8 mln zł jest już w diecezjalnych Caritas. Środki te zapewniają wsparcie dla ukraińskich uchodźców w Polsce i dla mieszkańców Ukrainy. Dzięki ogromnej ofiarności Polaków Caritas nieustannie zwiększa skalę i zasięg pomocy – czytamy w komunikacie Caritas Polska.

"Pierwszą, najpilniejszą potrzebą, z jaką przyszło się mierzyć Caritas w Polsce, było przyjęcie ogromnej liczby uchodźców z Ukrainy i udzielenie im doraźnego wsparcia. Sama tylko Caritas Archidiecezji Przemyskiej, prowadząca punkty pomocy na dworcu kolejowym w Przemyślu, a także w Medyce, Korczowej i Krościenku, od początku tego wielkiego kryzysu humanitarnego przygotowywała dla uchodźców 30 tys. kanapek dziennie; łącznie Caritas zapewniła osobom przybywającym z Ukrainy ponad 1,5 mln posiłków, z pomocy Caritas w postaci transportu skorzystało 19,5 tys. osób, a ponad 8300 rodzinom udzielono wsparcia w ośrodkach Caritas" – wskazano.

Doraźnie i kompleksowo

Szybko stało się jasne, że oprócz tej podstawowej pomocy osoby przybywające z Ukrainy potrzebują również porad psychologicznych i prawnych, wsparcia w opiece nad dziećmi, pracy – jeśli chcą zostać na dłużej w naszym kraju. Wszystkim tym Caritas również się zajmuje.

– Aby dać wytchnienie matkom uruchamiamy punkty, w których wolontariusze zajmują się dziećmi – pierwszy taki punkt powstał na dworcu kolejowym w Przemyślu, strefa dla matek z dziećmi została stworzona przez nas także przy Dworcu Wschodnim w Warszawie. Z pomocy prawnej dzięki Caritas skorzystało 2 tys. osób a z psychologicznej blisko 5 tys., Caritas diecezjalne zapewniły ponadto miejsca pracy dla ponad 300 osób. Kompleksową pomocą dla naszych ukraińskich przyjaciół zajmują się Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom, tworzone na wzór struktury działającej przy Caritas Polska w Warszawie. Podobne placówki zostały otwarte m.in. w Białymstoku, Częstochowie, Katowicach, Wrocławiu, Zamościu. W sumie działa ich ok. 20 – informuje ks. dr Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

Spośród uchodźców przyjeżdżających do Polski z Ukrainy grupę o szczególnych potrzebach stanowią ci najmłodsi – liczba dzieci, w tym sierot, objętych przez Caritas opieką i wsparciem edukacyjnym, to blisko 2,5 tys., przy czym ośrodki Caritas przyjęły już ok. 700 dzieci i opiekunów z ewakuowanych ukraińskich domów dziecka i zakładów rehabilitacyjnych. Część dzieci z chorobami i różnymi rodzajami niepełnosprawności, została relokowana do specjalistycznych placówek w Polsce i za granicą. Wiele innych dzięki Caritas znalazło bezpieczny tymczasowy dom.

Transporty i wsparcie finansowe

Ważna jest także pomoc przekazywana przez Caritas bezpośrednio na Ukrainę. Szacunkowa wartość wsparcia przekazanego w postaci darów rzeczowych przekroczyła 136 mln zł. Caritas wysyła do Ukrainy m.in. żywność i środki higieniczne, zaopatrzenie medyczne, w tym leki, wózki inwalidzkie, generatory prądu i wiele innych potrzebnych na miejscu artykułów.

Istotną inicjatywą jest także akcja "Paczka dla Ukrainy". W jej ramach do ukraińskich miast są wysyłane transporty najpotrzebniejszych produktów, kupionych, zapakowanych i przekazanych Caritas przez wiernych w parafiach. Do Lwowa, Kijowa, Czernichowa, Buczy, Winnicy, Iwano-Frankowska i mniejszych miejscowości dotarło dotychczas 13,3 tys. paczek – łącznie to ponad 213 ton pomocy o wartości ok. 5,3 mln zł. Ten projekt to próba usystematyzowania spontanicznej pomocy w postaci paczek żywnościowych, które Caritas przekazywała Ukraińcom niemal od pierwszych chwil dramatu za naszą wschodnią granicą.

– Z perspektywy tych pierwszych tygodni po rosyjskiej agresji na Ukrainę można powiedzieć, że nasza pomoc dla Ukraińców, ze spontanicznej akcji przekształca się w budowany w szybkim tempie, jeszcze niedoskonały, ale coraz lepiej dopracowany system. Jest w nim myślenie o szerokim spektrum potrzeb, ale jest też dążenie do jak najlepszego wykorzystania naszych możliwości i zasobów – tłumaczy dyrektor Caritas Polska. – Tutaj serdeczne słowa podziękowania należą się darczyńcom, pracownikom i ogromnej rzeszy blisko 20 tys. wolontariuszy – przede wszystkim Caritas diecezjalnych, choć swój udział w organizowaniu pomocy, w tym wolontariatu, ma też Caritas Polska. Pragnę również gorąco podziękować naszym partnerom instytucjonalnym i biznesowym, którzy włączają się w niesioną przez nas pomoc – dodaje ks. Iżycki.

