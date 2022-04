Nauczyciele z katolickiej szkoły strajkują przeciwko zakazowi promocji LGBT

„Archidiecezja Southwark nadal spotyka się z głośną krytyką po tym, jak w marcu uniemożliwiła autorowi opowiadającemu się za LGBT prezentowanie jego książek o tematyce erotycznej w katolickiej szkole” – czytamy w serwisie LifeSiteNews.

Rodzice zaniepokojeni propagandą LGBT

Abp John Wilson zakazał zapraszania do katolickiej Szkoły Johna Fischera niejakiego Simona Jamesa Greena, który jest nazywany „czołowym pisarzem LGBTQ+” i „jednym z czołowych brytyjskich autorów literatury LGBTQ+ dla nastolatków”. Decyzja ordynariusza była odpowiedzią na zdecydowaną akcję protestacyjną zorganizowaną przez organizację Catholic Truth Scotland oraz na reakcję samych rodziców, którzy nie życzyli sobie demoralizowania ich dzieci.

„Kolejna ważna aktualizacja/poprawka do odwołania spotkania z Simonem Jamesem Greenem. Diecezja interweniowała, ponieważ RODZICE w szkole skarżą się bezpośrednio do biskupa, a nie w artykułach na blogu. Diecezja wysłuchała i odpowiedziała rodzicom, tak jak powinna” – napisała na Twitterze Caroline Farrow, dyrektor ds. kampanii w brytyjskim CitizenGO.

Nagonka na biskupa, który zakazał spotkania z „autorem LGBT”

Po jednoznacznej reakcji biskupa na próbę propagowania ideologii LGBT w katolickiej szkole środowiska lewicowe, w tym lokalne władze samorządowe wszczęły nagonkę przeciwko niemu i diecezji. Samorząd zaangażował brytyjski Departament Edukacji, aby wysunąć oskarżenia o „nielegalność” działania diecezjalnego zarządu edukacyjnego, który procedował działania w sprawie gorszącego spotkania autorskiego.

Sami nauczyciele ze Szkoły Johna Fischera przyłączyli się do tej nagonki. Związek zawodowy nauczycieli (National Education Union – NEU) przegłosował organizację strajku, który ma być wyrazem solidarności z „ludźmi LGBT”, którzy zostali zdaniem jego działaczy „pokrzywdzeni” przez abp Wilsona, który bronił moralności publicznej i dobra uczniów w katolickiej szkole.

- Wynik dzisiejszego głosowania pokazuje, że nasi członkowie nie będą stać z boku i patrzeć, jak ci, którzy identyfikują się jako LGBT+ są skazani za nierówne i poniżające traktowanie. Będziemy nadal kwestionować tę niesprawiedliwą i drakońską decyzję i walczyć o szacunek dla wszystkich – powiedziała Pauline Buchanan, londyńska sekretarz regionalna NEU w rozmowie z „The Daily Telegraph”.

Katolicy chwalą reakcję diecezji

Wierni nauczaniu Kościoła katolicy pochwalili działania archidiecezji Southwark. Znany diakon i katecheta Nick Donelly wydał oświadczenie wspólnie z konserwatywnym blogerem Markiem Lambertem, w którym pochwalili władze duchowne za „niedopuszczenie dzieci do kontaktu z tą ideologią”. „Katolicy wierzą, że każdy jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga i szacunek należy się z powodu TEJ zasady, a nie ze względu na orientację seksualną” – napisali.

Przed propagowaniem agendy LGBT ostrzegł także założyciel LifeSiteNews, John-Henry Westen, wskazując, że „pornografia jest jednym z jej najpotężniejszych narzędzi”. „Kluczowym powodem, dla którego widzimy, że liczba dzieci i nastolatków identyfikujących się jako osoby LGBT gwałtownie rośnie, jest to, że są oni wprowadzani w te koncepcje w młodym, nawet najmłodszym wieku. Pornografia to instrukcja obsługi. Ruch LGBT i przemysł pornograficzny są fundamentalnie sprzymierzone. Aktywiści LGBT zdają sobie sprawę, że pornografia to coś więcej niż tylko treści erotyczne – to propaganda seksualna i niezwykle skuteczny niszczyciel moralności” – powiedział.

Czytaj też:

USA: Alabama zakazuje "zmiany płci" dzieci i propagandy LGBT w szkołachCzytaj też:

Transpłciowe książeczki dla najmłodszych dzieci. Szokująca indoktrynacjaCzytaj też:

Dwie "doule aborcyjne" wydają... książkę dla dzieci. Będzie "genderowo inkluzywna"