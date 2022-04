"Bóg jest nienawistny. Zostałby zawleczony do Hagi". Obrazoburczy felieton w "NYT"

Auslander to amerykański powieściopisarz, pamiętnikarz i eseista. Jego obrazoburczy tekst "The New York Times" zdecydował się opublikować w Wielki Piątek. Autor stwierdził w nim, że Bóg jest "nienawistny", pełen "brutalności" i jeśli byłby śmiertelny, "zostałby zawleczony do Hagi".

Shalom Auslander pisze, że plagi, którymi Bóg pokarał Egipcjan przypominają mu to, co Rosjanie robią Ukraińcom. "Egipcjanie, młodzi i starzy, niewinni i winni, cierpieli szarańczę i żaby, grad i ciemność, dzikie bestie, a woda zamieniała się w krew" — ubolewa Auslander.

"Wydaje się, że Bóg maluje szerokim pędzlem. Maluje wałkiem. W Egipcie, powiedział nasz rabin, zabijał nawet pierworodne bydło. Zabijał krowy (...). Gdyby był śmiertelnikiem, Bóg Żydów, chrześcijan i muzułmanów zostałby zaciągnięty do Hagi. A jednak go wychwalamy. Naśladujemy go. Błagamy nasze dzieci, aby były takie jak on" – wskazuje autor, według którego właśnie dlatego toczy się wojna na Ukrainie.

"Pomijanie Boga. Nauczmy tego swoje dzieci"

"Być może teraz, gdy spadają pociski i w masowych grobach odkrywa się zmarłych, jest dobry moment, by przestać naśladować tego nienawistnego Boga" – proponuje eseista na łamach "NYT". "Być może możemy przestać wychwalać jego brutalność. Być może teraz jest dobry czas, aby nauczyć nasze dzieci pomijania Boga – bycia jak najbardziej do niego niepodobnymi" – dodał.

Według Auslandera naśladowanie Boga przez ludzkość to wielka tragedia: "A my, ludzie, stworzeni na jego podobieństwo, robimy to samo. Z nieruchomymi bombowcami i bombami kasetowymi, z samobieżnymi moździerzami i termobarycznymi wyrzutniami rakiet".

