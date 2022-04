Papież: Niech kłótnie, wojny i spory ustąpią miejsca zrozumieniu i pojednaniu

W Poniedziałek Wielkanocny Ojciec Święty odmówił modlitwę Regina Coeli i udzielił wiernym apostolskiego błogosławieństwa.

Papieskie rozważania

Franciszek podziękował zgromadzonym w Watykanie mieszkańcom Rzymu oraz pielgrzymom z różnych krajów świata i życzył radosnych Świąt Wielkanocnych. – Dziękuję wszystkim, którzy w minionych dniach przysłali mi życzenia. Jestem szczególnie wdzięczny za modlitwę. Proszę Boga, aby za wstawiennictwem Dziewicy Maryi wynagrodził każdemu z nich Swoimi darami – powiedział papież, cytowany przez Katolicką Agencję Informacyjną (KAI). – Życzę wszystkim, aby te dni wielkanocne przeżyli w pokoju i radości, które pochodzą od Chrystusa Zmartwychwstałego – dodał.

W poniedziałkowe popołudnie Ojciec Święty spotka się jeszcze na Placu świętego Piotra z ponad 50 tys. młodzieży z całych Włoch.

Papież w swoim przemówieniu odniósł się również po raz kolejny do wojny na Ukrainie i zaapelował o pojednanie. – Niech łaska Zmartwychwstałego Pana da pociechę i nadzieję wszystkim cierpiącym. Niech nikt nie będzie opuszczony. Niech kłótnie, wojny i spory ustąpią miejsca zrozumieniu i pojednaniu. Zawsze podkreślajcie to słowo: pojednanie, ponieważ to, czego Jezus dokonał na Kalwarii i przez swoje zmartwychwstanie, ma na celu pojednanie nas wszystkich z Ojcem, z Bogiem i ze sobą nawzajem. Pojednanie! Bóg zwyciężył w decydującej bitwie ze złym duchem. Pozwólmy Mu zwyciężyć! Wyrzeknijmy się naszych ludzkich planów, nawróćmy się do Jego planów pokoju i sprawiedliwości – oznajmił Franciszek.

Czytaj też:

Dziś Poniedziałek Wielkanocny i Śmigus-Dyngus