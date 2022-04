Zmiany w Kongregacji Nauki Wiary. Papież Franciszek podjął decyzję

Ks. Armando Matteo urodził się 21 września 1970 r. w Catanzaro, w regionie Kalabria we Włoszech. Święcenia kapłańskie przyjął 20 grudnia 1997 r. i został włączony do prezbiterium archidiecezji Catanzaro-Squillace.

Ukończył studia filozoficzne na Katolickim Uniwersytecie Najświętszego Serca Jezusowego w Mediolanie i uzyskał doktorat z teologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Po pełnieniu różnych posług w swojej rodzinnej archidiecezji, od 2005 do 2011 roku był Krajowym Asystentem Kościelnym Włoskiej Federacji Uniwersytetów Katolickich (FUCI), a w 2012 roku Ogólnokrajowym Konsultantem Kościelnym Włoskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Katolickich (AIMC). Jest profesorem nadzwyczajnym teologii fundamentalnej na Papieskim Uniwersytecie Urbaniańskim, dyrektorem czasopisma Urbaniana University Journal i autorem licznych publikacji z dziedziny teologii. 12 kwietnia 2021 r. papież Franciszek mianował go podsekretarzem pomocniczym Kongregacji Nauki Wiary.

Ks. prał. John Kennedy ma 54 lata i został wyświęcony na kapłana w 1993 roku. Po czterech latach pracy w duszpasterstwie podjął studia podyplomowe prawa kanonicznego w Rzymie, a od 2002 roku pracuje w Kongregacji Nauki Wiary, którą kierował wówczas kard. Joseph Ratzinger.

Został wyświęcony w 1993 r. i pracował w parafiach Crumlin i Francis Street, zanim w 1998 r. podjął studia podyplomowe z prawa kanonicznego w Rzymie. We wrześniu 2002 r. rozpoczął służbę w Stolicy Apostolskiej.

Kongregacja Nauki Wiary zmienia nazwę

W konstytucji apostolskiej Praediacate Evangelium, która wejdzie w życie 5 czerwca br. Kongregacja zmieni nazwę na dykasterię Nauki Wiary. Jej zadaniem jesz wspomaganie papieża i biskupów w głoszeniu Ewangelii na całym świecie, promowanie i strzeżenie integralności katolickiej nauki wiary i moralności, czerpanie z depozytu wiary i poszukiwanie coraz głębszego jej zrozumienia w obliczu nowych pytań.

Postanowiono w niej, iż dykasteria składać się będzie z dwóch sekcji: Sekcji Doktrynalnej i Sekcji Dyscyplinarnej, z których każda jest koordynowana przez sekretarza, który wspiera prefekta w zakresie swoich kompetencji.

Sekcja Doktrynalna promuje i wspiera studium i refleksję nad rozumieniem wiary i moralności oraz nad rozwojem teologii w różnych kulturach, w świetle poprawnej doktryny i wyzwań czasu, tak aby w świetle wiary dawać odpowiedzi na pytania i argumenty, które pojawiają się wraz z postępem nauki i rozwojem cywilizacji. Podkreślono jej ścisłą współpracę z biskupami diecezjalnymi. W trosce o zachowanie prawd wiary i integralności moralności, Sekcja Doktrynalna bada pisma i opinie, które wydają się sprzeczne lub szkodliwe dla poprawnej wiary i moralności; dąży do dialogu z ich autorami i przedstawia odpowiednie środki zaradcze, zgodnie z własnymi normami. Dąży też do tego, by w odpowiedni sposób obalać niebezpieczne błędy i doktryny rozpowszechnione wśród chrześcijan. Do jej kompetencji należy też badanie, zarówno pod względem prawnym, jak i faktycznym, wszystkiego, co dotyczy "privilegium fidei" oraz wydawanie opinii na temat dokumentów, które mają być opublikowane przez inne dykasterie, organy i urzędy Kurii Rzymskiej, dotyczących nauki wiary i moralności.

Sekcja Dyscyplinarna, zajmuje się przestępstwami popełnionymi przeciwko wierze, a także poważniejszymi przestępstwami przeciwko moralności i przy sprawowaniu sakramentów. Bada także inne problemy związane z dyscypliną wiary. Promuje także odpowiednie inicjatywy szkoleniowe, które dykasteria proponuje ordynariuszom i prawnikom, aby sprzyjać właściwemu rozumieniu i stosowaniu norm kanonicznych odnoszących się do jej obszaru kompetencji.

Czytaj też:

Orban powiedział papieżowi, że Węgry przyjęły najwięcej UkraińcówCzytaj też:

Dlaczego papież nigdy nie mówi o Putinie? Franciszek wyjaśnia