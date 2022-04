Kalifornia: Obrońcy życia interweniują przeciwko zabijaniu... narodzonych

Działacze chrześcijańscy i pro-life zgromadzili się kilkusetosobowym tłumem pod siedzibą prawodawcy stanu Kalifornia, w Sacramento, w oczekiwaniu na przyjęcie ich poprawek do nowego prawa aborcyjnego. Podpisana przez liberalnego gubernatora Gavina Newsoma ustawa, jak wskazują, „dekryminalizuje dzieciobójstwo” i to nie tylko w odniesieniu do dzieci nienarodzonych...

Aborcyjna kontrofensywa Kalifornii

Radykalna proaborcyjna ustawa w Kalifornii stanowi odpowiedź na działania stanów będących za życiem w związku z nadchodzącym wyrokiem Sądu Najwyższego w sprawie Dobbs vs. Jackson Women's Health Organization, który może przywrócić stanom pełną swobodę decydowania o prawach aborcyjnych. Już teraz przewiduje się, że ponad połowa stanów poważnie ograniczy bądź zakaże aborcji.

Fragment nowej kalifornijskiej ustawy, który budzi największe kontrowersje dotyczy ewentualnej możliwości zabijania nawet dzieci, które przyszły już na świat. „Niezależnie od innych przepisów, osoba nie może podlegać odpowiedzialności cywilnej lub karnej ani karze ani w inny sposób być pozbawiona swoich praw w oparciu o jej działania lub zaniechania w odniesieniu do swojej ciąży lub faktycznego, potencjalnego lub domniemanego wyniku ciąży, w tym poronienia, urodzenia martwego dziecka, aborcji lub zgonu okołoporodowego” – czytamy.

Przemysł aborcyjny ogłasza „sezon dla niechcianych noworodków”

Projekt ustawy nie doprecyzowuje co dokładnie w jej kontekście miałoby oznaczać pojęcie śmierci okołoporodowej. Dlatego na tym etapie sporu działacze pro-life postanowili przede wszystkim uściślić tę kwestię. W myśl ich poprawki istniałby bezpośredni związek pomiędzy śmiercią okołoporodową a przebiegiem ciąży, aby nie pozostawić pola do nadinterpretacji przepisów, co mogłoby spowodować nawet próby dokonania „aborcji” po narodzeniu – jak wskazują przeciwnicy ustawy.

- Cieszymy się, że Kalifornijczycy z całego stanu podróżują setki mil, aby powiedzieć ustawodawcom, że dekryminalizacja dzieciobójstwa jest barbarzyńska i nie do obronienia. Kultura polityczna, która usprawiedliwia zabijanie milionów dzieci w łonach matek, ogłasza teraz otwarty sezon dla niechcianych noworodków – podkreślił Jonathan Keller, przewodniczący Rady Rodzin Kalifornii.

